Умный гол Собослаи. Ливерпуль разгромил Марсель и входит в топ-8 ЛЧ

Вечером 21 января состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

Французский Марсель на домашнем стадионе Велодром проиграл английскому Ливерпулю (0:3).

Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 23-й минуте гол Уго Экитике для Ливерпуля был отменен из-за офсайда.

Гости забили гол в раздевалку на 45+1 минуте игры ЛЧ. Доминик Собослаи умным ударом низом со штрафного вывел Ливерпуль вперед в счете (1:0).

Во втором тайме Херонимо Рульи провел автогол, хотя сначала гол записали на Джереми Фримпонга (2:0). Коди Гакпо поставил финальную точку на 90+3 минуте (3:0)

Ливерпуль набрал 15 очков и входит в топ-8 ЛЧ, у Марселя осталось 9 пунктов и выход в плей-офф – под вопросом.

Лига чемпионов. 7-й тур, 21 января 2026

Марсель (Франция) – Ливерпуль (Англия) – 0:3

Гол: Доминик Собослаи, 45+1, Херонимо Рульи, 72 (автогол), Коди Гакпо, 90+3

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Доминик Собослаи, 45+1 мин

Фотогалерея