Лига Чемпионов
Марсель
21.01.2026 22:00 - : -
Ливерпуль
Лига чемпионов
Марсель – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 21 января в 22:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

21 января, в рамках предпоследнего тура основного раунда Лиги чемпионов между собой сыграют Марсель – Ливерпуль. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Марсель

В этой Лиге чемпионов провансальцы играю с переменным успехом, одержав три победы и потерпев столько же поражений. С такими результатами команда расположилась на 16-й строчке в турнирной таблице, что позволило закрепиться в зоне плей-офф. Кроме Ливерпуля, нужно будет сыграть в гостях против непростого Брюгге в последнем туре.

В чемпионате подопечные Де Дзерби идут третьими, при этом шансы на чемпионство невысокие, так как отставание от лидера составляет 8 очков. Свой последний матч Марсель выиграл на выезде у Анже – 5:2. У клуба есть неплохие шансы взять Кубок Франции, хоть пока добрались до 1/8 финала, но ПСЖ уже вылетел.

Ливерпуль

«Мерсесайдцы» проводят тяжелый сезон, об отставке Слота активно говорят, есть проблемы в раздевалке, Салах недоволен положением в клубе. Ливерпуль демонстрирует на таком фоне слабые результаты в чемпионате, только четвертое место, с отставанием 14 очков от лидера.

В последнем туре команда умудрилась потерять очки дома с одним из аутсайдеров Бернли – 1:1, данная ничья стала четвертой кряду в АПЛ. Лучше обстоят дела в Лиге чемпионов, 4 победы и два поражения позволяют занимать 11 строчку. Победа в предстоящем матче позволит подняться в топ-8, а это шанс пробиться сразу в 1/8 финала. Стабильности команде явно не хватает, поэтому сложно сказать, что можно ждать от такого Ливерпуля.

Личные встречи

История очных противостояний клубов насчитывает шесть матчей, на счету Ливерпуля три победы, дважды выиграл Марсель, один матч завершился вничью.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3.82 для Марселя и 2.00 для Ливерпуля. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Оба клуба неплохо идут, но еще ничего себе не гарантировали, особенно Марсель. В данном противостоянии гости небольшие фавориты, но я жду увлекательной борьбы на встречных курсах, где многое будет зависеть от реализации моментов. Считаю перспективной здесь ставку на обмен забитыми мячами за 1,58, возможно, не самый внушительный коэффициент, но выглядит надежно.

Прогноз Sport.ua
Марсель
21 января 2026 -
22:00
Ливерпуль
Обе забьют 1.58
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
