Лига Чемпионов
Марсель
21.01.2026 22:00 – FT 0 : 3
Ливерпуль
Лига чемпионов
22 января 2026, 00:07 |
Марсель – Ливерпуль – 0:3. Разгром и автогол вратаря. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 7-го тура Лиги чемпионов 2025/26

Марсель – Ливерпуль – 0:3. Разгром и автогол вратаря. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

21 января в 22:00 состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

Французский Марсель принимал английский Ливерпуль на стадионе Велодром.

Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Гости забили гол в раздевалку на 45+1 минуте игры ЛЧ. Доминик Собослаи со штрафного вывел Ливерпуль вперед в счете (1:0).

Во втором тайме Херонимо Рульи провел автогол, хотя сначала гол записали на Джереми Фримпонга (2:0).

Коди Гакпо поставил финальную точку на 90+3 минуте (3:0).

Лига чемпионов. 7-й тур, 21 января 2026

Марсель (Франция) – Ливерпуль (Англия) – 0:3

Гол: Доминик Собослаи, 45+1, Херонимо Рульи, 72 (автогол), Коди Гакпо, 90+3

Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 0:1. Доминик Собослаи, 45+1 мин

ГОЛ! 0:2. Херонимо Рульи, 72 мин (автогол)

ГОЛ! 0:3. Коди Гакпо, 90+3 мин

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Ливерпуль), асcист Райан Гравенберх.
72’
ГОЛ ! Автогол забил Херонимо Рулли (Марсель).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Собослаи (Ливерпуль).
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
