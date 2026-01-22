Марсель – Ливерпуль – 0:3. Разгром и автогол вратаря. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 7-го тура Лиги чемпионов 2025/26
21 января в 22:00 состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов 2025/26.
Французский Марсель принимал английский Ливерпуль на стадионе Велодром.
Гости забили гол в раздевалку на 45+1 минуте игры ЛЧ. Доминик Собослаи со штрафного вывел Ливерпуль вперед в счете (1:0).
Во втором тайме Херонимо Рульи провел автогол, хотя сначала гол записали на Джереми Фримпонга (2:0).
Коди Гакпо поставил финальную точку на 90+3 минуте (3:0).
Лига чемпионов. 7-й тур, 21 января 2026
Марсель (Франция) – Ливерпуль (Англия) – 0:3
Гол: Доминик Собослаи, 45+1, Херонимо Рульи, 72 (автогол), Коди Гакпо, 90+3
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Доминик Собослаи, 45+1 мин
ГОЛ! 0:2. Херонимо Рульи, 72 мин (автогол)
ГОЛ! 0:3. Коди Гакпо, 90+3 мин
События матча
