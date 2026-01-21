Марсель – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча группового этапа Лиги чемпионов 21 января в 22:00 по Киеву
21 января состоится матч 7-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2025/26 между командами Марсель (Франция) и Ливерпуль (Англия).
Поединок пройдет на стадионе Велодром в Марселе. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.
