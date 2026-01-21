Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Марсель – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Марсель
21.01.2026 22:00 - : -
Ливерпуль
Лига чемпионов
21 января 2026, 17:02 | Обновлено 21 января 2026, 18:04
Марсель – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча группового этапа Лиги чемпионов 21 января в 22:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

21 января состоится матч 7-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2025/26 между командами Марсель (Франция) и Ливерпуль (Англия).

Поединок пройдет на стадионе Велодром в Марселе. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

Марсель – Ливерпуль
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
