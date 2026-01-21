21 января состоится матч 7-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2025/26 между командами Марсель (Франция) и Ливерпуль (Англия).

Поединок пройдет на стадионе Велодром в Марселе. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

Марсель – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

