ФОТО. Самая сексуальная футболистка мира сменила клуб

Алиша Леманн официально стала футболисткой женской команды «Лестер Сити». Нападающая перешла в английский клуб из «Комо», подписав контракт до лета 2028 года.

Для Леманн это своего рода возвращение «домой» – ранее она уже выступала в Англии, где провела самый яркий период своей карьеры и стала одной из самых узнаваемых фигур женского футбола. После итальянского этапа футболистка решила вновь попробовать себя в Women’s Super League, сделав ставку на новый вызов и стабильность.

В первых комментариях после перехода Леманн призналась, что рада снова быть в Англии и с нетерпением ждет дебюта за новую команду. Она уже присоединилась к тренировочному процессу и постепенно адаптируется к требованиям тренерского штаба «Лестера».

Отметим, что Алиша Леманн остается одной из самых популярных футболисток мира за пределами поля – ее активность в соцсетях и lifestyle-образ продолжают привлекать внимание не только футбольных болельщиков, но и широкой аудитории. Новый трансфер лишь усилил интерес к ее персоне.