Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Некрасивое начало, минорный конец. Почему Лупашко покинул Карпаты ни с чем
Украина. Премьер лига
Молодому специалисту выдавали серьезные авансы, но оправдать их у Владислава так и не получилось…

ФК Карпаты. Владислав Лупашко

Давайте будем искренними: эта история начиналась, мягко говоря, некрасиво. А раз так, то разве стоило ждать от нее какого-то феерически красивого или яркого завершения? Вряд ли. Все закончилось в какой-то степени даже типично для «Карпат» последних лет – «подарком» под елку. Только вот если год назад, 31 декабря, «зелено-белые» удивили всю футбольную Украину новостями о то ли слиянии, то ли поглощении, то ли чем-то еще с «Рухом», то сейчас… Сейчас новость об уходе Владислава Лупашко с должности главного тренера «Карпат» была более чем ожидаемой. По крайней мере, для постоянных читателей Sport.ua так точно, так как наш сайт о готовящихся переменах на лавке львовской команды сообщал еще в середине декабря.

Впрочем, давайте ненадолго вернемся к началу. Владислав Лупашко возглавил «Карпаты» 19 июля 2024 года. Однако его история во львовском клубе началась несколько раньше… Еще в начале июня 2024-го в прессе заговорили о возможном переезде Лупашко в стан «зелено-белых» из «Ингульца», который молодой специалист сенсационно привел к победе в Первой лиге, обойдя на финише как раз «Карпаты». В тот момент главным тренером львовян был маститый Мирон Маркевич, позиции которого в какой-то момент вдруг всерьез зашатались. Впрочем, формально Лупашко перешел в «Карпаты» в статусе наставника юношеской команды, подписав контракт с клубом 19 июня.

Целый месяц в СМИ возникали пересуды на тему, когда Маркевич покинет «Карпаты», а Лупашко станет его преемником. Мало кто верил, что специалист, который добился успеха уже в самом начале тренерской карьеры, пусть и на уровне Первой лиги, вот так легко отказался от идеи продолжать свой профессиональный путь развития во взрослом футболе и подался работать с юниорами. Однако сам Лупашко предпочитал никак не комментировать информацию о том, что приходит на фактически еще «теплое» место, опираясь на предстоящую необходимость работать с «Карпатами» U-19: «Очень рад стать частью львовских «Карпат». Для меня это большая честь. Мне нравится работать с молодыми футболистами и раскрывать их. Главная задача юношеской команды – быть опорой для основы. Впереди много работы, новые вызовы и интересный дебютный сезон в юношеском чемпионате».

Но ни в каком юношеском чемпионате Лупашко не поработал. 18 июля 2024 года Маркевич ушел в отставку, фактически будучи морально сломленным, а уже на следующий день львовский клуб крайне оперативно объявил о новом тренерском штабе. Причем Лупашко не стал исполняющим обязанности, как это часто бывает в случаях, когда тренеры юниорской команды идут на повышение в своих клубах (даже недавний кейс с Игорем Костюком в «Динамо» – прекрасное тому подтверждение), а сразу же получил полноценный контракт, должность и гарантии работы на том уровне, которого Владислав требовал от своего работодателя.

А требования у Лупашко действительно были. Он не желал работать с проектом, где ему бы отдавалась роль тренера, никак не влияющего на политику клуба. Очевидно, Владислав стремился стать той фигурой, которую в английской Премьер-лиге принято называть «менеджером». И об этом говорил сам Лупашко, признавшись уже после назначения в «Карпаты», что ранее отказал другому клубу УПЛ: «В межсезонье у меня было одно конкретное предложение от клуба УПЛ, но я решил отказаться. В этом варианте у меня не было нужного мне влияния и возможности работать так, как я считаю правильным».

Эти слова прозвучали как минимум странно. То есть клубу УПЛ Лупашко отказал ради того, чтобы согласиться работать с командой из чемпионата U-19? И какое же недостающее ему влияние и возможности молодой тренер получил в юношеской команде «Карпат», интересно?..

Очевидно, что сам по себе приход Владислава Лупашко в «Карпаты» не стал красивой историей, как бы того не хотелось самому наставнику. У профессиональных тренеров часто есть своего рода табу – они отказываются вести предметные переговоры с потенциальным работодателем, пока тот не объявил о расставании с действующим наставником. Это своего рода моветон. Но в ситуации с Лупашко стороны придумали, как им очевидно казалось, красивую схему, как обойти все это. Что правда, болельщики оказались далеко не так глупы, чтобы в конечном итоге не увидеть очевидного…

ФК Карпаты. Владислав Лупашко

Но хватит о назначении. В конце концов, если бы Лупашко с ходу начал давать результат и завершил бы сезон-2024/25 такой же сенсацией, как и ранее с «Ингульцом» в Первой лиге (безусловно, речь не идет о чемпионстве, но как минимум – о квалификации в еврокубки), то мало кто вспомнил бы молодому наставнику всю эту историю с «подсиживанием» Маркевича.

И «Карпаты» до последнего были очень близки к тому, чтобы финишировать четвертыми и получить право сыграть в квалификации Лиги конференций. За два тура до финиша минувшего сезона именно «зелено-белые» считались очевидными фаворитами на последнюю путевку в еврокубки. Однако два поражения на финише от «Колоса» (1:2) и «Зари» (1:3) – команд, которые уже де-факто не решали на тот момент никаких турнирных задач – больно ударило по амбициям Лупашко. Кто-то поспешил назвать это кармой, но в целом… Сказки редко бывают уж настолько яркими и счастливыми, чтобы два сезона кряду сбываться: в одном сезоне Владиславу повезло с «Ингульцом», но в следующем госпожа Фортуна, видимо, просто «забрала свое», оставив «Карпаты» ни с чем.

Стоит отмечать, что Лупашко в сезоне-2024/25 действительно удалось выстроить в «Карпатах» весьма симпатичную команду. В клуб пришли интересные легионеры, которые были не подписаны сразу за большие деньги, а взяты в аренду, а уж потом, когда они себя проявили во всей красе, оказались выкуплены. Речь, прежде всего, о хавбеке Бруниньо, который поразил своей техникой работы с мячом всех в УПЛ, и центрбеке Жане Педросо, чья цепкость и неуступчивость в борьбе за мяч также стала истинным откровением для многих болельщиков и экспертов.

Летом 2025-го «Карпаты» сумели выкупить Педросо и Бруниньо, что являлось колоссально важной задачей для сохранения состава, который, как казалось, способен на многое и в предыдущем сезоне так и не показал своего максимума. Однако Владислав Лупашко неожиданно все равно заговорил о «проблемных позициях», хотя со стороны казалось, что возникли они исключительно из-за неправильной работы, в том числе и со стороны тренерского штаба. Иначе как объяснить ситуацию, при которой «Карпаты» неожиданно остались фактически без вратарей, когда Ильющенков был отпущен свободным агентом, Кемкин отдан в аренду в «Кривбасс», а Кинарейкин вскоре продан в «Вильярреал»?

Впрочем, клуб все-таки не оставил своего главного тренера вообще без усиления. «Карпаты» по апробированной ранее схеме оформили две аренды легионеров – левого фулбека Диего Паласиоса из «Коринтианса» и левого вингера Пауло Витора из «Портимоненсе». Лупашко, по крайней мере, публично оказался доволен этими приобретениями, заявив, что они помогут «зелено-белым». Однако старт сезона «Карпаты» провалили, одержав свою первую победу лишь в шестом туре, а Паласиос с Витором стали очевидными разочарованиями кадровой политики «Карпат», оказавшись в числе тех, от кого «зелено-белые» с высокой долей вероятности попытаются избавиться в период работы зимнего трансферного окна.

Неудивительно, что после первых серьезных неудач поползли слухи о скорой отставке Лупашко. В какой-то момент от поддержки своего главного тренера публично открестился даже тот, кто отвечал за его приглашение в клуб – генеральный директор Андрей Русол, переставший посещать домашние матчи «зелено-белых».

Хуже всего то, что в какой-то момент нервы не выдержали и у самого Лупашко. Человек, которому многие (преднамеренно или нет) старательно рисовали образ «специалиста новой формации»: профессионала с большой буквы, эрудита и знатока всех тактических премудростей, уважающего как себя, так и коллег, в какой-то момент показал себя отнюдь не с лучшей стороны. В конце октября в дерби против «Руха» Лупашко своими словами и действиями фактически спровоцировал драку на поле, после чего многие сразу же вспомнили эпизод из самого начала пребывания Владислава в клубе – когда коучу львовян отказался пожать руку тогдашний наставник «Кривбасса» Юрий Вернидуб. Тогда оказалось, что сам Лупашко вроде как и не был напрямую замечен в скандале, однако абсолютно неприемлемые фразы, де-факто унижающие соперника, в адрес своих визави кричал один из ассистентов главного тренера «зелено-белых», отвечать за которых все равно должен босс.

Ситуация, при котором на зимнюю паузу «Карпаты» ушли, находясь гораздо ближе к зоне переходных матчей с Первой лигой, нежели к позициям, дающим право сыграть в еврокубках, вряд ли могла завершиться чем-либо иным, кроме как увольнением Лупашко. Но и здесь не обошлось без пресловутой «ложки дегтя». 31 декабря, когда «Карпаты» официально отрапортовали о расторжении контракта с Лупашко, в глаза сразу бросился стиль оформления этого сообщения. Почему-то в коммюнике не оказалось фотографии специалиста, а присутствовала лишь эмблема клуба…

С ходу можно было подумать, что графический дизайнер «Карпат» просто не успел оформить красивое прощальное фото для данной новости, оказавшись застигнутым фактически врасплох – накануне новогодней ночи, но… Впоследствии стало известно, что все отнюдь не так, и такая манера подачи официальной информации оказалась ювелирно выверенной по причине жесткой позиции агента, представлявшего интересы Лупашко – экс-заместителя генерального директора клуба Олега Авдыша. Поведение последнего крайне возмутило боссов «Карпат», и они решили не слишком-то и «церемониться» в аспекте красивого прощания с наставником…

В «сухом остатке», подбивая итоги полуторалетней работы Лупашко в «Карпатах», можно констатировать лишь одно – Владислав покидает Львов ни с чем. Да, были проблески в виде ничьих, добытых в матчах против «Шахтера» и «Динамо», а также кадровые успехи в аспекте прогресса Жана Педросо и Бруниньо, однако ключевых целей тренерский штаб Лупашко во Львове так и не достиг – «Карпаты» не квалифицировались в еврокубки в дебютном сезоне Владислава, и сейчас уже де-факто выбыли из этой борьбы на второй год. Именно поэтому, вспоминая период Лупашко в «Карпатах», в голову и будут приходить те не самые, скажем так, красивые моменты прихода Владислава на пост главного тренера, поведение его тренерского штаба по отношению к соперникам по ходу матчей, а также нелицеприятные слова самого Лупашко в адрес футболистов другой команды, приводившие к потасовкам на поле. И это вполне естественно, ведь когда ты приходишь работать куда-то со скандалом, чтобы весь этот «шлейф» окончательно забылся и остался в далеком прошлом, нужно показать сумасшедшую отдачу, результат и прогресс. Если всего этого в какой-то момент не окажется, а дела и вовсе пойдут крайне уныло, то нужно быть готовым к тому, что даже в коммюнике с прощанием тебя не удостоят чести лицезреть собственное фото.

Впрочем, это тоже своего рода карьерный вызов для Лупашко. Ему ведь только 39, и вполне возможно, при правильных выводах из произошедшего, все это у специалиста получится обратить исключительно в плюс. Не зря мудрые люди говорят, что негативный опыт – это, прежде всего, опыт, а уж затем все остальное…

По теме:
Яков КИНАРЕЙКИН: «Моя цель – попасть в сборную Украины»
Стало известно, во сколько обойдется Карпатам отставка Лупашко
Лупашко и Карпаты из-за Авдыша разошлись не на лучшей ноте
статьи эксклюзив Владислав Лупашко Карпаты Львов
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
