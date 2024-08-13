Известно, почему Вернидуб не пожал руку Лупашко. Кривбасс пожаловался в УАФ
Один из представителей тренерского штаба Карпат нецензурно выразился после 3-го гола
В воскресенье, 11 августа 2024 года, состоялся матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги между львовскими «Карпатами» и «Кривбассом». Победу со счетом 3:0 одержали хозяева поля.
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После игры главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб не пожал руку своему оппоненту Владиславу Лупашко, чем вызвал возмущение болельщиков.
Журналист Игорь Цыганык обратился в криворожский клуб с просьбой прокомментировать эпизод.
Кривбасс предоставил видео после 3-го гола львовского коллектива. Как оказалось, один из представителей тренерского штаба Карпат нецензурно обратился в сторону коучей Кривбасса: «С***т* б**ть». Это был Игорь Ермаков.
Именно после этого эпизода Вернидуб сказал Лупашко, что не будет жать руку. Кроме того, Цыганык сообщает, что криворожане подали жалобу в УАФ.
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