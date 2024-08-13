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Украина. Премьер лига
13 августа 2024, 01:30 | Обновлено 13 августа 2024, 01:32
211
0

Известно, почему Вернидуб не пожал руку Лупашко. Кривбасс пожаловался в УАФ

Один из представителей тренерского штаба Карпат нецензурно выразился после 3-го гола

13 августа 2024, 01:30 | Обновлено 13 августа 2024, 01:32
211
0
Известно, почему Вернидуб не пожал руку Лупашко. Кривбасс пожаловался в УАФ

В воскресенье, 11 августа 2024 года, состоялся матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги между львовскими «Карпатами» и «Кривбассом». Победу со счетом 3:0 одержали хозяева поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

После игры главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб не пожал руку своему оппоненту Владиславу Лупашко, чем вызвал возмущение болельщиков.

Журналист Игорь Цыганык обратился в криворожский клуб с просьбой прокомментировать эпизод.

Кривбасс предоставил видео после 3-го гола львовского коллектива. Как оказалось, один из представителей тренерского штаба Карпат нецензурно обратился в сторону коучей Кривбасса: «С***т* б**ть». Это был Игорь Ермаков.

Именно после этого эпизода Вернидуб сказал Лупашко, что не будет жать руку. Кроме того, Цыганык сообщает, что криворожане подали жалобу в УАФ.

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Кривбасс Кривой Рог Карпаты Львов Карпаты - Кривбасс видео Игорь Ермаков Игорь Цыганык Юрий Вернидуб Владислав Лупашко рукопожатие Украинская ассоциация футбола Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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