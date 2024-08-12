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  4. В Кривбассе оценили некрасивый поступок Вернидуба после разгрома от Карпат
Украина. Премьер лига
12 августа 2024, 16:52 | Обновлено 12 августа 2024, 17:18
2527
3

В Кривбассе оценили некрасивый поступок Вернидуба после разгрома от Карпат

Владимир Баенко утверждает, что конфликт был вызван словами Лупашко

12 августа 2024, 16:52 | Обновлено 12 августа 2024, 17:18
2527
3
В Кривбассе оценили некрасивый поступок Вернидуба после разгрома от Карпат
УПЛ-ТВ. Юрий Вернидуб и Владислав Лупашко

В воскресенье, 11 августа 2024 года, состоялся матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги между львовскими «Карпатами» и «Кривбассом». Победу со счетом 3:0 одержали хозяева поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

После игры главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб не пожал руку своему оппоненту Владиславу Лупашко, чем вызвал возмущение болельщиков.

Генеральный директор криворожского клуба Владимир Баенко прокомментировал действия наставника команды:

– Смотрите, у каждого действия есть своя причина и эта ситуация не является исключением. Сейчас Владислав Лупашко делает вид, что ничего не произошло и Юрий Николаевич его не заметил, но он прекрасно знает, что это не так. Вернидуб – эмоциональный тренер, но здесь эмоции ни при чем. Это нормальная реакция на слова и действия штаба «Карпат» во время матча. Особенно на эпизод, который произошел после третьего гола. Я уверен, что Юрий Николаевич достоин уважения: и за то, чего он достиг в футболе, и за его четкую гражданскую позицию. А вот некоторым еще надо многое доказывать в футболе, хотя никакие достижения и статус никому не позволяют себя так вести.

– Так а что сказали Лупашко и его штаб после третьего гола «Карпат»?

– Я сейчас не буду повторять эти слова, потому что приличного в них мало.

– Предусмотрены ли какие-то штрафы за нарушение процедуры рукопожатия тренеров? Если да, то заплатит Вернидуб или клуб возьмет обязанности на себя?

– Честно говоря, я не владею информацией о штрафах, но даже если они будут, то клуб возьмет все на себя. Ведь здесь вопрос не о регламенте, а об уважении и достоинстве.

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Юрий Вернидуб Владислав Лупашко Украинская Премьер-лига рукопожатие Карпаты - Кривбасс Владимир Баенко штрафы
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 3
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COBA
Знову знайдуть та витягнуть на поверхню якогось побитого хлопчика)
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0
Ron Noiill
Клоуни, пздять як і їх лідОри шашличні, так же тупо і нахабно.
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-1
Falko
Смішна відмаза, зліплена на скору руку. Бо якщо згадати, скільки, чого й у якій формі "емоційна людина" Вернідуб наговорив під час матчів і після них, то йому, за логікою Баєнка, взагалі половина УПЛ не мала б руку тиснути. Але на щастя інші люди трохи розважливіші за гендира Кривбаса.
До речі, щось я давно криворізького віцепрезидента Гагарина не чув, не бачив. Він минулого року так суворо вимагав дотримування Регламента. Від інших.
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-1
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