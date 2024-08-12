Нерукопожатный. Эмоции Вернидуба можно понять, но не стоит оправдывать

58-летний Юрий Вернидуб, который в настоящий момент является главным тренером «Кривбасса», достаточно давно в отечественном футболе пользуется репутацией крайне эмоционального человека. От него можно ждать как ярких речей на пресс-конференциях, так и каких-то иных поступков, которые впоследствии будут длительное время обговариваться в прессе и среди болельщиков. Один из таких произошел буквально накануне – после матча второго тура УПЛ-2024/25, в котором криворожская команда на выезде сенсационно «сгорела» во Львове «Карпатам» со счетом 0:3.

Собственно, помимо полной неожиданности этого разгромного поражения случился еще один факт, который стал чрезвычайно резонансным. Сразу после финального свистка главный тренер «Карпат» 37-летний Владислав Лупашко направился в сторону своего визави из «Кривбасса», чтобы выполнил традиционный тренерский ритуал с пожатием руки, однако Юрий Вернидуб буквально пролетел мимо своего молодого коллеги, всем своим видом дав понять, что «ручкаться» с победителем никакого желания не имеет.

Общаясь с прессой после игры, Лупашко весьма достойно вышел из ситуации, прокомментировав ее буквально одним предложением, в котором напрямую не обвинял Вернидуба в отсутствии желания обменяться рукопожатиями. «Тренер соперника, похоже, не заметил меня и прошел мимо», – сказал наставник «Карпат».

Что касается Вернидуба, то коуч «Кривбасса» прогнозируемо оказался куда более богатым на эмоции. В частности, он в какой-то степени даже обвинил игроков соперника в искусственном затягивании игрового времени: «По сравнению с прошлыми годами ничего не изменилось. Тянут время [футболисты «Карпат»], встают, снова тянут время. Игрок упал, держится за голову, тут же встает и бежит дальше. Не знаю, кто этому учит. Так нельзя. Лично мне это не нравится. Футболист должен быть мужественным. Если же все равно больно – надо терпеть».

Эти высказывания Вернидуба сильно контрастировали со словами Марино Пушича – главного тренера «Шахтера», который накануне также не менее неожиданно проиграл «Полесью» со счетом 0:1. Причем в концовке того поединка игроки житомирской команды также более чем часто оказывались на газоне, демонстрируя наличие мелких ушибов и повреждений, для устранения которых зачастую приходилось даже прибегать к выходу на поле медиков «Полесья». Но Пушич в целом не акцентировал на этом внимание, дав понять, что поражение от «волков» его штабу и его подопечным нужно попытаться обратить в положительную сторону. «Это для нас урок, из которого можно многое извлечь, чтобы продолжать работать и улучшаться каждый день», – заявил наставник «горняков».

Впрочем, давайте будем откровенны и честны: Пушичу вчера было куда проще, чем Вернидубу. Во-первых, «Шахтер» хоть и проиграл, однако не разгромно и не новичку УПЛ, а команде, которая в этом сезоне участвовала от Украины в еврокубках, пусть и крайне неудачно. Во-вторых, перед проигранной игрой у «горняков» была мощная победа над «Ворсклой» (5:0), а вот «Кривбасс» в первом туре лишь минимально одолел «Черноморец» (1:0), а посреди недели уступил в номинально домашнем матче чешской «Виктории» из Пльзеня (1:2) в рамках квалификации Лиги Европы.

Собственно, поражение от «Виктории» оказалось очень болезненным для «Кривбасса». В игре с чехами криворожская команда в целом показала, что имеет потенциал для успешного противостояния подобным соперникам. Подопечные Вернидуба даже первыми открыли счет и в какой-то момент контролировали ход поединка, но во втором тайме «Кривбасс» словно подменили, и команда разбазарила преимущество в счете и смазала все впечатление о себе.

Юрий Вернидуб не мог не оставаться под негативными впечатлениями от игры с «Викторией» и перед поединком против «Карпат». Дело в том, что в настоящий момент команда из Пльзени переживает вовсе не лучший с исторический точки зрения период. Были времена, когда «Виктория» смотрелась куда солиднее, как в Чехии, так и на еврокубковой арене, да и по составу выглядела значительно интереснее, чем сейчас. А вот «Кривбасс» (особенно если берем во внимание обновленный клуб), наоборот, находится если уж и не на пике исторических показателей, то крайне близок к этому, потому как в минувшем сезоне именно криворожане, напомним, стали «бронзовым» призером УПЛ, повторив аналогичное достижение 24-летней давности, которым отличилась легендарная команда Олега Тарана.

Да и матч против «Карпат» начался для «Кривбасса» более чем успешно. Гости практически сразу же захватили инициативу, и уже в первом тайме должны были обеспечивать себе вполне комфортное преимущество в счете, но Вакулко, Кожушко и Лунев погубили такое количество хороших голевых возможностей, что неудивительно, почему ни один из них не объявился на поле во втором тайме и был заменен в перерыве.

А вот «Карпаты» выжали максимум из минимума. Подопечные Лупашко схватили удачу за хвост, и своего сопернику уже не отдали. Когда на 80-й минуте Чачуа забил третий мяч в сетку ворот «Кривбасса», стало очевидным – во Львове криворожанам «ловить» нечего. А ведь победа была чрезвычайно важна для подопечных Вернидуба, и не только исходя из турнирных баталий в УПЛ. В чемпионате как раз право на ошибку у «Кривбасса» есть, ведь все только начинается, а вот перед ответным матчем с «Викторией» важно было получить запас уверенности в своих силах и как можно больше положительных эмоций…

Вместо этого «Кривбасс» проиграл, да еще и разгромно, а Вернидуб вляпался в скандал, не пожав руку своему визави…

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И здесь стоит напоминать, каким образом Вернидуб оказался в «Кривбассе». В 2022 году, когда началась полномасштабная фаза вторжения российских оккупационных войск на территорию Украины, этот специалист совершенно в добровольном порядке расторг контракт с гегемоном чемпионата Молдовы «Шерифом», с которым добивался исторических как для уровня этого клуба успехов в еврокубках, и присоединился к рядах ВСУ, помогая сдерживать наступление врага на южном направлении. И лишь впоследствии, когда нашей армии удалось несколько стабилизировать ситуацию, Вернидуб принял приглашение от «Кривбасса». Это стало возможным только после того, как было принято политическое решение о возможности и целесообразности проведения профессиональных футбольных соревнований в Украине во время полномасштабной фазы войны.

И это, в общем-то, нельзя забывать сейчас, ведь после вчерашнего резонансного поступка Вернидуба многие болельщики буквально накинулись на коуча «Кривбасса» с негативными высказываниями. Конечно, прежние заслуги и положительные поступки вовсе не дают иммунитета от критики коучу криворожан, однако в целом важно понимать одно – после поражения от «Карпат» Вернидуб, прежде всего, подвергся воле эмоций, из-за чего и сделал (абсолютно несправедливо!), если так можно выразиться, нерукопожатным коуча львовян Лупашко. Осознает ли Юрий, что поступил неправильно? Это лучше спрашивать у него, однако никакой другой трактовки эпизода здесь быть не может, и это более чем категоричное и справедливое утверждение.

Кроме того, поступок Вернидуба ни в коем случае не стоит оправдывать. Проигрывать нужно уметь достойно, ведь у каждой команды, даже самой сильной и непобедимой, рано или поздно случаются «плохие дни», когда буквально все идет не так, как должно было бы. И в такой момент очень важно уметь «держать удар». Причем выходить из ситуации также нужно стараться достойно и с осознанием того, как это скажется на твоей репутации.

У Вернидуба во Львове этого всего не получилось. Но, опять же, наставника «Кривбасса» можно понять. Он всегда был эмоционален, потому что для него это естественно. И тяжелое поражение от «львов» после неудачи против «Виктории», где от криворожан все-таки ждали значительно большего, чем такой результат, привело к своего рода нервному срыву. Зная характер Вернидуба, несложно предположить, что вскоре тренер даже публично в каком-то из интервью (возможно, в более неофициальной атмосфере – например, в дискуссии с одним из многочисленных отечественных видеоблогеров) признает свою ошибку, но для этого ему, видимо, еще потребуется какое-то время на осознание и «переваривание» всего произошедшего.

И в заключение еще раз: Вернидуб за вчерашнее однозначно заслужил критику! Причем как за поражение, так и за поведение в отношении своего коллеги после игры. Однако чего точно не стоит допускать, так это перехода на откровенное хамство, что порой, увы, свойственно нашим людям. В конце концов, прекрасный пример достойного поведения в этой ситуации в рамках публичной плоскости показал главный тренер «Карпат» Владислав Лупашко, который в свои 37, среди прочего, продемонстрировал визави образец должного уровня хладнокровия и реакции на неприятную ситуацию.

А Вернидубу мы пожелаем одного – сломать положительную статистику «Виктории» Пльзень, и обеспечить «Кривбассу» гарантированную еврокубковую осень. Если это удастся, то и критика в адрес коуча как-то сама по себе очень быстро утихнет. Вот увидите, ведь от любви до ненависти, как известно, всего один шаг. В нашем конкретном случае – лишь одна победа…