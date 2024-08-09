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  4. К сожалению Кривбасса. Виктория Пльзень имеет шокирующую статистику в ЕК
Лига Европы
09 августа 2024, 10:09 |
1438
1

К сожалению Кривбасса. Виктория Пльзень имеет шокирующую статистику в ЕК

Чешская команда проиграла в еврокубках всего 4 домашних матча за последние 7 лет

09 августа 2024, 10:09 |
1438
1
К сожалению Кривбасса. Виктория Пльзень имеет шокирующую статистику в ЕК
Imago Images

В четверг, 8 августа 2024 года, состоялся первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2024/25 между украинским «Кривбассом» и чешской «Викторией» Пльзень. Победу со счетом 2:1 одержала гостевая команда.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это означает, что в ответном матче коллективу Юрия Вернидуба для прохода дальше необходима только победа, однако одержать ее будет трудно.

За последние 7 лет «Виктория» Пльзень проиграла лишь 4 домашних матча в еврокубках, и все эти поединки были на групповой стадии Лиги чемпионов:

  • 0:5 против «Реала» в сезоне 2018/19
  • 0:2 против «Интера» в сезоне 2022/23
  • 2:4 против «Баварии» в сезоне 2022/23
  • 2:4 против «Барселоны» в сезоне 2022/23

Интересно, что за это время «Виктория» Пльзень дома обыгрывала таких именитых соперников, как «Спортинг» (2:1), «Рома» (2:1), «Динамо» Загреб (1:0, 2:1), и играла в нулевые ничьи с «Фиорентиной» и «Олимпиакосом».

Ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы 2024/25 между «Викторией» Пльзень и «Кривбассом» состоится 15 августа в 20:00 по киевскому времени.

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Лига Европы Виктория Пльзень Кривбасс Кривой Рог Кривбасс - Виктория Пльзень статистика Лига чемпионов
Дмитро Вербинський Источник: UA-Football
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Комментарии 1
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wojsergivan
потому что вернидуб  всегда был  не тренер  а полное дерьмо  гол  черноморцу забили из явного положения вне игры и  вот тебе бумеранг бог не фраер а вернидуб этто дуб
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-6
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