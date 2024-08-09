К сожалению Кривбасса. Виктория Пльзень имеет шокирующую статистику в ЕК
Чешская команда проиграла в еврокубках всего 4 домашних матча за последние 7 лет
В четверг, 8 августа 2024 года, состоялся первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2024/25 между украинским «Кривбассом» и чешской «Викторией» Пльзень. Победу со счетом 2:1 одержала гостевая команда.
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Это означает, что в ответном матче коллективу Юрия Вернидуба для прохода дальше необходима только победа, однако одержать ее будет трудно.
За последние 7 лет «Виктория» Пльзень проиграла лишь 4 домашних матча в еврокубках, и все эти поединки были на групповой стадии Лиги чемпионов:
- 0:5 против «Реала» в сезоне 2018/19
- 0:2 против «Интера» в сезоне 2022/23
- 2:4 против «Баварии» в сезоне 2022/23
- 2:4 против «Барселоны» в сезоне 2022/23
Интересно, что за это время «Виктория» Пльзень дома обыгрывала таких именитых соперников, как «Спортинг» (2:1), «Рома» (2:1), «Динамо» Загреб (1:0, 2:1), и играла в нулевые ничьи с «Фиорентиной» и «Олимпиакосом».
Ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы 2024/25 между «Викторией» Пльзень и «Кривбассом» состоится 15 августа в 20:00 по киевскому времени.
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