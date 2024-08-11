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Карпаты Львов
11.08.2024 15:30 – FT 3 : 0
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
11 августа 2024, 17:34 | Обновлено 11 августа 2024, 18:01
2454
11

Второй разгром от львовян за день. Карпаты забили три мяча Кривбассу

Подопечные Лупашко сенсационно разгромили бронзового призера прошлого чемпионата

11 августа 2024, 17:34 | Обновлено 11 августа 2024, 18:01
2454
11
Второй разгром от львовян за день. Карпаты забили три мяча Кривбассу
ФК Кривбасс

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб сравнительно с первым туром сделал некоторые перестановки в стартовом составе своих подопечных. Вместо Дибанго и Принса на поле стадиона «Украина» вышли Драмбаев и Кожушко. Для Драмбаева это была дебютная игра в составе «Кривбасса» в УПЛ, а ранее он выступал в элитном дивизионе Украины в составе «Мариуполя». В составе «Карпат» Владислав Лупашко тоже сделал ротации. Вместо Сакива, дисквалифицированного Костенко, Кузыка в игру вступили Полегенько, Клименко и Шах.

Гости активнее начали игру, в дебюте которой мог отличиться Кожушко, но его удар с близкого расстояния парировал Кемкин. Вскоре Кожушко после паса Лунева пробил мимо ворот. Очередная атака «Кривбасса» завершилась нарушением правил со стороны Бабогло против Хомченовского и арбитр назначил пенальти. Лунев второй раз в УПЛ пробивал с «точки» и впервые не реализовал пенальти. Это был уже 5-й из 7-ми нереализованный в УПЛ пенальти в ворота Кемкина.

«Карпаты» постепенно выровняли игру и сумели открыть счет, забив свой первый гол в УПЛ. Шах почти с линии вратарской точно пробил низом мимо Клищука, также открыв счет своих голов в элитном дивизионе. Не успели игроки «Кривбасса» оправиться от такого развития событий, как пропустили второй гол. Клименко отдал передачу на Полегенько, после дальнего удара которого мяч рикошетом от защитника влетел в сетку ворот. Ранее Полегенько забивал голы в составе «Зирки», «Мариуполя» и «Ингульца».

Во время перерыва Юрий Вернидуб произвел тройную замену, а Владислав Лупашко – одну. «Карпаты» активнее начали второй тайм. Мог оформить дубль Шах, который пробивал низом в дальний угол, но Клищук в падении устранил угрозу. Игра некоторое время продолжалась на подступах к обоим воротам и опасных моментов не возникало.

Не хватило точности удара Хомченовского, пробившего мимо ворот. Оживление на трибунах вызвал штрафной в исполнении «Карпат», но Мирошниченко пробил над перекладиной ворот. Оба тренера продолжали делать замены. Среди выходивших на поле игроков выделим очередного новичка «Карпат» Очеретько, который перешел из «Днепра-1», а еще раньше в УПЛ выступал за «Мариуполь» и «Шахтер».

И вскоре «Карпаты» снова порадовали своих болельщиков, забив третий гол. Клищук парировал дальний удар Альвареса, но Чачуа первым успел на добивание – 3:0. Мог увеличить счет и Очеретько, но с выгодной позиции пробил рядом с рамкой ворот.

В итоге «Карпаты» одержали первую победу в УПЛ, оказавшуюся с большим счетом. «Кривбасс» потерпел 280-е поражение в УПЛ. Безничейная серия криворожского клуба продолжается в УПЛ 8 игр: 4 победы и 4 поражения. В гостях же подопечные Юрия Вернидуба не набирают очков в УПЛ в течение трех игр.

Фото УПЛ

Украинская Премьер-лига. 2 тур

«Карпаты» – «Кривбасс» – 3:0

Голы: Шах, 39, Полегенько, 42, Чачуа, 80

Предупреждения: Аморозо, 48, Бизимана, 58

На 19 минуте Лунев (Кривбасс) не забил пенальти (вратарь)

«Карпаты»: Кемкин – Полегенько, Бабогло, Адамюк, Мирошниченко – Альварес, Чачуа (Тлумак, 86), Клименко (Рябов, 46, Сакив, 90+3) – Подлепенец (Очеретько, 76), Невес (Стенио, 76), Шах (О. Кузык, 57)

«Кривбасс»: Клищук – Бандейра (По, 61), Романчук, Стецьков, Драмбаев – Вакулко (Бизимана, 46) – Д. Кузык, Твердохлеб (Аморозо, 38), Лунев (Микитишин, 46), Хомченовский (Соса, 72) – Кожушко (Аду, 46)

Арбитр: Алексей Деревинский (Киев)

Стадион: «Украина» (Львов)

КАРПАТЫ - КРИВБАСС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
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Комментарии 11
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Saar
І ця херня була в трійці минулого року!?,,
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+7
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Андрій Заліщук
до Вікторії готові бачу криворіжці, Вікторії приготуватися
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+5
dudigo78
Гри, як такої ще нема, хіба моментами щось прорізується, але що тут хотіти, це лише другий тур в упл. Рахунок радує, але я всеодно залишусь при думці, що в цьому сезоні Карпати не будуть боротись за щось серйозне
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+5
roman75zpr
Львов сегодня огонь!
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+4
C.Пеклов
"Таємний"спонсор Кривбасу в гніві,поверне Вернідуба на службу!
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+1
ТвояМамка
И такое бывает)
Ответить
+1
Ros
Сподіваюся весь ліміт Невезіння криві використали в цій грі. В грі з Вікторією повезе більше.
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0
Oss
чому для Карпат, які є правонаступниками, це перша перемога в упл, а для Кривбасу, який створений на базі іншої команди яка ніколи не грала в упл, це 280 поразка в упл??? українська журналістика...
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0
Степан Шія
Сподіваюсь, Вікторія, а потім і Бетіс винесуть цих днарів з ЄК.
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0
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