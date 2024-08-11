Карпаты Львов

Карпаты – Кривбасс. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 2 тура Украинской Премьер-лиги
В воскресенье, 11 августа, состоится матч 2 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть львовские «Карпаты» и криворожский «Кривбасс». Игра пройдет во Львове на поле стадиона «Украина», начало – в 15:30.
Команды по-разному начали сезон в первом туре. «Карпаты» сыграли в сухую ничью с «Вересом», а «Кривбасс» минимально победил «Черноморец». Кроме того, криворожский клуб стартовал в еврокубках, проиграв чешской «Виктории». Перед ответным матчем лишними не будут победные эмоции в чемпионате, но и силы надо бы поберечь, поэтому интересно будет взглянуть на решение Юрия Вернидуба. Да и работа Владислава Лупашко по известным причинам находится чуть ли не под микроскопом, поэтому игру во Львове однозначно стоит посмотреть.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Карпаты» – «Кривбасс» в украинской версии сайта.
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