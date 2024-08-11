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Премьер-лига
Карпаты Львов
11.08.2024 15:30 – FT 3 : 0
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
11 августа 2024, 20:37 | Обновлено 11 августа 2024, 21:26
616
0

Карпаты – Кривбасс – 3:0. Разгром во Львове. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 2-го тура УПЛ

11 августа 2024, 20:37 | Обновлено 11 августа 2024, 21:26
616
0
Карпаты – Кривбасс – 3:0. Разгром во Львове. Видео голов и обзор матча
УПЛ

В воскресенье, 11 августа, в матче 2-го тура УПЛ встречались Карпаты Львов и Кривбасс Кривой Рог.

Хозяева поля выиграли матч с разгромным счётом 3:0.

Голы у победителей забили Артур Шах, Павел Полегенько и Амбросий Чачуа.

Украинская Премьер-лига. 2-й тур, 11 августа

Карпаты Львов – Кривбасс Кривой Рог – 3:0

Голы: Шах, 39, Полегенько, 42, Чачуа, 81

Видео голов и обзор матча

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Амбросий Чачуа (Карпаты Львов).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Павел Полегенько (Карпаты Львов).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Шах (Карпаты Львов).
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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Карпаты - Кривбасс видео голов и обзор Павел Полегенько Амбросий Чачуа
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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