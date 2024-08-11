11.08.2024 15:30 – FT 3 : 0
Украина. Премьер лига11 августа 2024, 20:37 | Обновлено 11 августа 2024, 21:26
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Карпаты – Кривбасс – 3:0. Разгром во Львове. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 2-го тура УПЛ
11 августа 2024, 20:37 | Обновлено 11 августа 2024, 21:26
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В воскресенье, 11 августа, в матче 2-го тура УПЛ встречались Карпаты Львов и Кривбасс Кривой Рог.
Хозяева поля выиграли матч с разгромным счётом 3:0.
Голы у победителей забили Артур Шах, Павел Полегенько и Амбросий Чачуа.
Украинская Премьер-лига. 2-й тур, 11 августа
Карпаты Львов – Кривбасс Кривой Рог – 3:0
Голы: Шах, 39, Полегенько, 42, Чачуа, 81
Видео голов и обзор матча
События матча
81’
ГОЛ ! Мяч забил Амбросий Чачуа (Карпаты Львов).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Павел Полегенько (Карпаты Львов).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Шах (Карпаты Львов).
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