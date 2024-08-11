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Премьер-лига
Карпаты Львов
11.08.2024 15:30 – FT 3 : 0
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
11 августа 2024, 22:06 | Обновлено 11 августа 2024, 22:19
2531
4

Владислав ЛУПАШКО: «Вернидуб, похоже, не заметил меня и прошел мимо»

Главный тренер Карпат прокомментировал победу над Кривбассом во 2-м туре УПЛ 2024/25

11 августа 2024, 22:06 | Обновлено 11 августа 2024, 22:19
2531
4
Владислав ЛУПАШКО: «Вернидуб, похоже, не заметил меня и прошел мимо»
ФК Карпаты. Владислав Лупашко

11 августа состоялся матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25 между командами Карпаты Львов и Кривбасс Кривой Рог.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Украина во Львове. Игра завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

После завершения встречи главный тренер львовского коллектива Владислав Лупашко прокомментировал победу своих подопечных:

– Владислав, как оцените матч?

– Сейчас совсем не хочется говорить о футболе. Я бы хотел говорить о болельщиках. Если в Киеве мы увидели своих фанатов, то сегодня мы увидели всех болельщиков. Мы поняли, что вместе мы сила.

Когда нам было тяжело – они нас поддерживали, когда нам было удобно – они продолжали это делать. Хотелось бы, чтобы УАФ решала вопрос допуска фанатов. Сейчас Украина теряет болельщиков. В Ровно люди хотят ходить на футбол, житомирский болельщик хочет ходить, Львов…

Я знаю, что сегодня многие не смогли попасть на этот матч. На такой матч, если отец приведет сына, он почувствует этот драйв. Сын попросит пойти на следующий матч. Нужно увеличивать аудиторию, решать этот вопрос. Будь заполнен стадион – очень много людей запомнило бы этот матч.

Артур Шах перед игрой узнал, что он играет. У него был мандраж. Поэтому я ему сказал: «Если ты испытаешь уверенность в себе, то эту эмоцию ты запомнишь на всю жизнь». И он, безусловно, запомнил этот момент. Будь сегодня заполнен стадион, то для него это было бы шедеврально. Большое спасибо нашим фанатам за то, что они были сегодня лучшими на стадионе.

– Когда Шах забил, вы сказали ему: «Улыбнись»? Неужели он столь серьезный?

– Да, так и было. Я хотел снять с него напряжение. Очень хочется, чтобы наши игроки, испытывая карпатовский дух, испытывали жажду борьбы, получали удовольствие от игры. Игры на мяче, без мяча. Чувствовали уверенность в своих силах и улыбались.

– Пожали ли вы руки с Юрием Вернидубом после матча?

– Тренер соперника, похоже, не заметил меня и прошел мимо. Что касается игры. Эта победа пока не является нашей победой по стилю игры. Но такие победы тоже должны быть. Есть разные матчи, есть разные отрезки поединка, в которых нужно быть сильнее в плане характера. Потому пока очень далеко от того, что мы хотим видеть.

– Говорят, уверенность начинается с голкипера. Кемкин отразил пенальти и хорошо сыграл. Что вы думаете по этому поводу?

– Уверенность начинается с тренировочного процесса, с требований к футболистам. Чтобы футболист не расслаблялся. В первом тайме мы видели такие моменты, а во втором, когда забили, когда почувствовали моменты – мы начали раскрепощенно играть на мяче. Это очень хорошо. Все футболисты делают свое дело, и каждый игрок должен делать то, что от него зависит. Кемкин сегодня – один из тех, кто сделал то, что должен был делать в то время, когда команде было очень тяжело.

– Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию по пенальти.

– Я не видел, эпизод был очень далеко. Я точно знаю, что было неправильно принято решение, когда мы лишились мяча, попали под давление и затем фол. Был или не был – честно говоря, я не знаю. Я не видел. Если не было фола, то рефери дал возможность Кемкину проявить себя.

– Какие ваши ощущения после первого поединка во Львове? Перед матчем думали о таком исходе?

– Первый матч во Львове был раньше, когда мы проводили спарринг. Мы хотели, чтобы он был закрытым, но мы увидели очень много болельщиков. Конечно, ощущения приятны. Мы хотим дать месседж нашим футболистам. Ничего не произошло. Мы не должны летать в облаках после этой победы.

– Переломным моментом в матче был отбитый пенальти или забитый гол?

– Трудный вопрос. Есть разные фазы матча и каждый должен работать над своей конкретной ролью на поле. Кемкин отразил пенальти, Шах забил гол… Скажем так, после отбитого пенальти мы получили возможность сделать вдох, а после забитого гола мы начали свободно дышать.

– Какие у вас ожидания от болельщиков в следующих матчах? Добавит ли эта победа вдохновения болельщикам на следующие туры?

– Я понимаю, что после такой победы ожидания болельщиков будут достаточно высокими. Но для такого результата нам очень далеко, если мы стремимся играть в доминирующий футбол. Ожидания должны быть, но они не должны вводить всех в заблуждение. Ни болельщиков, ни нас, тренеров, ни футболистов. Мы не должны думать, что мы сейчас самый сильный клуб в Украине, сильнейшие тренеры и игроки. Это очень ответственная работа, мы должны быть сдержанными, – сказал Лупашко.

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Амбросий Чачуа (Карпаты Львов).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Павел Полегенько (Карпаты Львов).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Шах (Карпаты Львов).
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Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Карпаты - Кривбасс Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу пресс-конференция Владислав Лупашко Юрий Вернидуб
Даниил Агарков Источник: ФК Карпаты Львов
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Комментарии 4
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ortomir
Головне, що Карпати на полі не помітили Кривбас.
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+6
C.Пеклов
Вернідуб чекає на пілюлей від 95 кварталу...
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+2
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Vanil10
Людина, яка пару місяців в Карпатах відчула карпатський дух))) Там де гроші там і твій дух, Лупашко)))
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-2
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