Карпаты Львов

В воскресенье, 11 августа, во Львове на стадионе «Украина» состоится матч второго тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют львовские «Карпаты» и криворожский «Кривбасс». Стартовый свисток рефери Алексея Деревинского из Киева прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Карпаты



Львовские «Карпаты» преодолели тяжелый путь к возвращению в УПЛ, но в итоге справились со своей задачей. Во главе с легендарным Мироном Маркевичем клуб ворвался в «элиту» и… его дороги с именитым главным тренером разошлись. Что конкретно стало тому причиной – может быть, когда-нибудь мы узнаем наверняка. Но сейчас «львы» живут уже в совершенно иных реалиях под руководством Владислава Лупашко.

Замена тренера под конец процесса подготовки команды к новому сезону повлияла на ее результаты уже на старте? Очевидно, что да. «Карпаты» открывали чемпионат в Ровно и одно лишь появление названиях их клуба в афише делало эту встречу особенной. Но с точки зрения футбола мы увидели просто два проблемных коллектива, которые не смогли порадовать забитыми мячами (0:0). Ожидаемо? Со стороны «зелено-белых» – определенно да!

Лупашко дали пару недель на подготовку боеспособного коллектива, от которого горячие фанаты в любой ситуации требуют уж если не результата, то супершоу на футбольном поле, подписали несколько новичков, разобрав «Днепр-1» в процессе банкротства и тонущий «Минай», добавили пару легионеров, которые еще неизвестно, как адаптируются, назвали это все «трансферной кампанией», а теперь ждут мгновенных успехов? Нет, так это точно не работает.

Еще и в первом туре получил красную карточку Ян Костенко, так что игроков на фланге у «Карпат» и без того было мало, а теперь и вовсе все стало скверно. Хорошо, что выхватили Олега Очеретько из «Шахтера» на правах аренды – в «Днепре-1» он неплохо закрыл как раз эти проблемные места во второй части прошлого сезона. В общем, строительство идет полным ходом.

Кривбасс



У криворожского «Кривбасса» этот сезон уже получился особенным, ведь коллективу Юрия Вернидуба удалось вернуть родной город на карту футбольной Европы по-настоящему. Пусть и не так, как бы того хотелось – «красно-белые» проиграли первую дуэль квалификации чешской «Виктории» Пльзень на номинально домашнем поле в Кошице (1:2), хотя и первыми открыли счет. Но это все международный опыт, которым текущий состав «Кривбасса» попросту не обладает.

Другой момент заключается в том, что футболисты Юрия Вернидуба и близко не находятся в оптимальных кондициях на старте сезона, о чем свидетельствовала уж слишком тяжелая победа над одесским «Черноморцем» в первом туре (1:0). Если говорить прямо, то «моряки» так и не сделали того, что несколькими днями позже сделала с «Кривбассом» «Виктория» – воспользовалась проседанием в игровом ритме после перерыва. А это уж очень сильно бросается в глаза.

Можно ли побороть этот недуг за неделю, сыграв посреди рабочих будней еврокубковый матч? Нет. А тут еще и международные переезды, к которым «Кривбасс» также не привык, дадут о себе знать. А можно ли обойтись в таких условиях без ротации? Также, очевидно, что нет. Благо, тут коллектив Вернидуба качественно поработал как по ходу прошлого сезона, так и во время трансферного окна. Ресурсы имеются во всех линиях, кроме, наверное, центра обороны, от чего уход Данила Бескоровайного выглядит еще более странно.

История встреч



Футбольные пути обновленного «Карпат» и «Кривбасса» в старом формате ранее пересекались 44 раза в рамках Премьер-лиги, Первой лиги СССР и Кубка Украины. Наблюдается перевес по количеству побед со стороны «львов» – 23 успешных матча против 11 побед «Кривбасса», а еще 10 матчей завершились вничью. Команды в последний раз играли в конце мая 2013 года, когда голы Сергея Самодина (дубль) и Виталия Лисицкого против мячей Сергея Зенева (дубль) принес «Кривбассу» домашнюю победу (3:2).

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 35-летний Алексей Деревинский из Киева, который на своем счету имеет уже 47 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Виктор Матяш и Семен Шлончак, а резервным арбитром отработает Михаил Райда. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Виктором Копиевским, которому будет помогать Владимир Коротин. У Деревинского нет опыта проведения матча с участием «Карпат», тогда как с «Кривбассом» он пересекался четыре раза – 2 победы и 2 ничьи.

Ориентировочные составы



«Карпаты»: Кемкин – Мирошниченко, Бабогло, Адамюк, Полегенько – Альварес – Очеретько, Кузык, Чачуа, Подлепенец – Игор.

«Кривбасс»: Клищук – Драмбаев, Стецьков, Романчук, Бандейра – Бизимана – Соса, Хомченовский, Вакулко, Лунев – Кожушко.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что хозяева должны зацепиться за очки.

Прогноз Sport.ua Карпаты Львов Кривбасс Обе забьют

11 августа, воскресенье