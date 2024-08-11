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  4. ВИДЕО. Вернидуб не пожал руку Лупашко после разгромного поражения от Карпат
Украина. Премьер лига
11 августа 2024, 20:59 | Обновлено 11 августа 2024, 21:00
3339
14

ВИДЕО. Вернидуб не пожал руку Лупашко после разгромного поражения от Карпат

11 августа Кривбасс потерпел поражение от львовской команды со счетом 0:3 во 2-м туре

11 августа 2024, 20:59 | Обновлено 11 августа 2024, 21:00
3339
14
ВИДЕО. Вернидуб не пожал руку Лупашко после разгромного поражения от Карпат

11 августа состоялся матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25 между командами Карпаты Львов и Кривбасс Кривой Рог.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Украина во Львове. Игра завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

После завершения встречи главный тренер Кривбасса Юрий Вернидуб не пожал руку наставнику Карпат Владиславу Лупашко.

ВИДЕО. Вернидуб не пожал руку Лупашко после разгромного поражения от Карпат

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Владислав Лупашко Юрий Вернидуб видео рукопожатие Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Карпаты - Кривбасс Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 14
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TolsTIyELF
Высокомерно и спесиво, обычный Вернидуб. 
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+14
Vanil10
Бикота дебільна, був кращої думки про нього!!!
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+13
Pop
Пёрнидуб
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+12
Показать Скрыть 2 ответа
Муґунот Уух
А хулє? Джентєльмєн!
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+12
Ron Noiill
Лошара криворогульська, думає що такий же "нелох" як і його шашличний ліДор.
Ответить
+11
NikoKam1969
Не по мужицьки повів себе. Був кращої думки про нього.
Ответить
+3
Buvellar
Вже не вперше Вернидуб бикує.Потрібно бути більш врівноваженішим.А ще мужиками називаються))
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+3
romanchik.8409
По мужски.....
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+3
Main
Юрка как лошок себя повел
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+1
Bernard6-9
Без дуба нет и уюта 
Ответить
0
Burevestnik
можливо на його думку "мужики панам руки не тиснуть"...
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-3
Владимир Кучер
Зелена Пітушара забила хрен на кривий ріг.Ось і вся гра....
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-4
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