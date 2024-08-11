Украина. Премьер лига11 августа 2024, 20:59 | Обновлено 11 августа 2024, 21:00
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ВИДЕО. Вернидуб не пожал руку Лупашко после разгромного поражения от Карпат
11 августа Кривбасс потерпел поражение от львовской команды со счетом 0:3 во 2-м туре
11 августа 2024, 20:59 | Обновлено 11 августа 2024, 21:00
3339
14
11 августа состоялся матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25 между командами Карпаты Львов и Кривбасс Кривой Рог.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Поединок прошел на стадионе Украина во Львове. Игра завершилась победой хозяев со счетом 3:0.
После завершения встречи главный тренер Кривбасса Юрий Вернидуб не пожал руку наставнику Карпат Владиславу Лупашко.
ВИДЕО. Вернидуб не пожал руку Лупашко после разгромного поражения от Карпат
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Комментарии 14
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Высокомерно и спесиво, обычный Вернидуб.
Бикота дебільна, був кращої думки про нього!!!
Пёрнидуб
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А хулє? Джентєльмєн!
Лошара криворогульська, думає що такий же "нелох" як і його шашличний ліДор.
Не по мужицьки повів себе. Був кращої думки про нього.
Вже не вперше Вернидуб бикує.Потрібно бути більш врівноваженішим.А ще мужиками називаються))
По мужски.....
Юрка как лошок себя повел
Без дуба нет и уюта
можливо на його думку "мужики панам руки не тиснуть"...
Зелена Пітушара забила хрен на кривий ріг.Ось і вся гра....
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