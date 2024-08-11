11 августа состоялся матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25 между командами Карпаты Львов и Кривбасс Кривой Рог.

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Поединок прошел на стадионе Украина во Львове. Игра завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

После завершения встречи главный тренер Кривбасса Юрий Вернидуб не пожал руку наставнику Карпат Владиславу Лупашко.

ВИДЕО. Вернидуб не пожал руку Лупашко после разгромного поражения от Карпат