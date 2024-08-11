Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Игрок Карпат во время матча поблагодарил Вооруженные Силы Украины
Украина. Премьер лига
11 августа 2024, 18:41 |
380
0

ФОТО. Игрок Карпат во время матча поблагодарил Вооруженные Силы Украины

Амбросий Чачуа после забитого гола показал щиток с патриотической надписью

11 августа 2024, 18:41 |
380
0
ФОТО. Игрок Карпат во время матча поблагодарил Вооруженные Силы Украины
ФК Карпаты. Амбросий Чачуа

В матче 2 тура УПЛ львовские «Карпаты» победили криворожский «Кривбасс» со счетом 3:0. Голы забивали Артур Шах, Павел Полегенько и АмБросий Чачуа.

После третьего гола в исполнении Чачуа Амбросий снял щиток с ноги и указал на камеру. На нем была надпись с благодарностью Вооруженным Силам Украины.

«ДЯКУЄМО ЗСУ!

СЛАВА УКРАЇНІ!

ГЕРОЯМ СЛАВА!

ПЕРЕМОЖЕМО!», – было написано на щитке.

По теме:
В матче Карпаты – Кривбасс было сделано двенадцать замен
ПОНОМАРЕВ: «Не могу сказать, что Рух обыграл Оболонь на четыре гола»
Второй разгром от львовян за день. Карпаты забили три мяча Кривбассу
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Карпаты - Кривбасс Амбросий Чачуа
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик сыграл против Миколенко. Артем дебютировал в старте Ромы с Эвертоном
Футбол | 10 августа 2024, 21:30 0
Довбик сыграл против Миколенко. Артем дебютировал в старте Ромы с Эвертоном
Довбик сыграл против Миколенко. Артем дебютировал в старте Ромы с Эвертоном

Команды сыграли вничью 1:1

Роман ВАНТУХ: «Ничего чрезвычайного, Заря взяла свои шесть очков»
Футбол | 11 августа 2024, 16:15 0
Роман ВАНТУХ: «Ничего чрезвычайного, Заря взяла свои шесть очков»
Роман ВАНТУХ: «Ничего чрезвычайного, Заря взяла свои шесть очков»

Защитник «Зари» рассказал о старте команды в УПЛ

Известна судьба украинского футболиста, которого забрали работники ТЦК
Футбол | 11.08.2024, 07:05
Известна судьба украинского футболиста, которого забрали работники ТЦК
Известна судьба украинского футболиста, которого забрали работники ТЦК
Шахтер – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 11.08.2024, 15:45
Шахтер – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Второй худший результат. Украина завершила Олимпиаду в Париже с 12 медалями
Олимпийские игры | 11.08.2024, 14:02
Второй худший результат. Украина завершила Олимпиаду в Париже с 12 медалями
Второй худший результат. Украина завершила Олимпиаду в Париже с 12 медалями
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Четвертое серебро, еще один финал и позор Бубки. Как прошел 14-й день ОИ
Четвертое серебро, еще один финал и позор Бубки. Как прошел 14-й день ОИ
10.08.2024, 10:22 11
Олимпийские игры
Жирона разгромно проиграла в первом матче без Довбика
Жирона разгромно проиграла в первом матче без Довбика
10.08.2024, 08:00 1
Футбол
ВИДЕО. Вратарь решил исполнить удар в серии пенальти Суперкубка Англии
ВИДЕО. Вратарь решил исполнить удар в серии пенальти Суперкубка Англии
10.08.2024, 19:51
Футбол
Классный матч с 8 голами. Испания завоевала золото футбольного турнира ОИ
Классный матч с 8 голами. Испания завоевала золото футбольного турнира ОИ
09.08.2024, 21:48 16
Олимпийские игры
Анчелотти сообщил Лунину, в каких турнирах он будет играть в сезоне 2024/25
Анчелотти сообщил Лунину, в каких турнирах он будет играть в сезоне 2024/25
10.08.2024, 07:28 14
Футбол
Пенальти на 90+8. Определен бронзовый медалист в женском футболе ОИ
Пенальти на 90+8. Определен бронзовый медалист в женском футболе ОИ
09.08.2024, 18:05 1
Олимпийские игры
Медальная таблица ОИ-2024. Украина уже вне топ-20, Китай обогнал США
Медальная таблица ОИ-2024. Украина уже вне топ-20, Китай обогнал США
11.08.2024, 06:05 22
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем