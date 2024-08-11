Украина. Премьер лига11 августа 2024, 18:41 |
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ФОТО. Игрок Карпат во время матча поблагодарил Вооруженные Силы Украины
Амбросий Чачуа после забитого гола показал щиток с патриотической надписью
11 августа 2024, 18:41 |
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В матче 2 тура УПЛ львовские «Карпаты» победили криворожский «Кривбасс» со счетом 3:0. Голы забивали Артур Шах, Павел Полегенько и АмБросий Чачуа.
После третьего гола в исполнении Чачуа Амбросий снял щиток с ноги и указал на камеру. На нем была надпись с благодарностью Вооруженным Силам Украины.
«ДЯКУЄМО ЗСУ!
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
ПЕРЕМОЖЕМО!», – было написано на щитке.
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