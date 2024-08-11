ФОТО. Игрок Карпат во время матча поблагодарил Вооруженные Силы Украины

В матче 2 тура УПЛ львовские «Карпаты» победили криворожский «Кривбасс» со счетом 3:0. Голы забивали Артур Шах, Павел Полегенько и АмБросий Чачуа.

После третьего гола в исполнении Чачуа Амбросий снял щиток с ноги и указал на камеру. На нем была надпись с благодарностью Вооруженным Силам Украины.

«ДЯКУЄМО ЗСУ!

СЛАВА УКРАЇНІ!

ГЕРОЯМ СЛАВА!

ПЕРЕМОЖЕМО!», – было написано на щитке.