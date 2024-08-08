Поражение в Кошице. Кривбасс уступил Виктории Пльзень в первом матче

Хотелось бы начать отчет о матче же слов о еврокубковом дебюте «Кривбасса», однако команда с таким названием на рубеже тысячелетий уже играла в международных соревнованиях. Но вряд ли этот «Кривбасс» можно считать тем же клубом, который тогда играл (и уступал) против «Пармы» и «Нанта». Как бы то ни было, уверенным бойцом можно было бы назвать разве что главного тренера команды Юрия Вернидуба, который во главе «Зари» и «Шерифа» уже успел пошуметь даже в ЛЧ.

На стартовую игру в Лиге Европы тренер выставил боевой состав. Обращали на себя внимание Понедельник в защите, а не Бандейра, что означало понимание того, что придется бороться на фланге. Ну и запас был очень приличный – тот же Бандейра, Хомченовский, Лунев, Соса, Клжушко, тот же Аморосо, отец которого участвовал в вышеупомянутых матчах в составе «Пармы».

Темп игры со старта был не слишком высоким. Однако очень уверенно в центе поля действовали полузащитники «Кривбасса», отбирая мяч часто на чужой половине. А также обращала внимание на себя форма форварда Принса Аду, который и обыгрывал оппонентов один в один, и постоянно цеплялся за мяч, который у него отобрать было очень тяжело.

У своих ворот иногда возникали пожары. Если после навесов центрбеки выносили мяч, то после атак вторым темпом часто теряли позиции и только фарт спасал. Как, например, это произошло в моменте Выдры – как раз после выноса никто не помешал ни вернуть мяч назад в штрафную криворожцев, ни бить Выдре с выгодной позиции в одиночестве. К счастью, получилось выше.

И сразу же в следующей атаке «Кривбасс» забил. Дибанго увидел коридор на своем фланге, получил туда пас, прострелил и Аду показал, что не зря ест центрфорвардский хлеб, замкнув прострел на ближней штанге.

И чехи очень сникли, а «Кривбасс» получил заряд уверенности. Удары Стецькова и Дибанго (особенно) вторые стали подтверждением, что на одном забитом команда не остановится. Событий было не очень много, но смотреть было интересно.

Однако во втором тайме был сразу получен холодный душ в виде пропущенного гола. Как-то на ровном месте он возник. Но, видимо, это мы умаляем заслуги Паноша – 16-летний игрок «Виктории» по центру приблизился к штрафной «Кривбасса и вложил мяч издалека в правую девятку.

«Кривбасс» заметно поник. Пошли странные пасы возле своей штрафной, но Клищук подстраховал после обрезки, например, Бизиманы, а также фарт помог избежать больших проблем.

Как оказалось, этот период нужно было претерпеть. Дальше удалось перевести мяч на чужую половину и последовали моменты. Причем незаурядные – Романчук попал в перекладину после навеса, а Соса не реализовал выход на ворота. И сразу же подтвердили старое правило, пропустив после вывода Шулца Васулина на ударную позицию и точным ударом последнего.

После пропущенного гола тренер «Кривбасса Юрий Верниуб попытался освежить игру заменами. И это неплохо могло сработать, например, Драмбаев и Кожушко неплохо вышли, но счет больше не изменился.

«Викторию» можно проходить, от чешского клуба ожидалось большего (хотя он победил). Поэтому во втором матче, который состоится через неделю, скучно точно не будет. И шансы вполне рабочие. Жаль, конечно, за отсутствие еврокубковых очков, но все поправимо.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. Первый матч.

«Кривбасс» – «Виктория Пльзень» – 1:2

Голы: Аду (20) – Панош (48), Вашулин (69)

Предупреждения: Аду (17), Дибанго (63), Вакулко (74) – Панош (32), Вашулин (74)

«Кривбасс»: Клищук, Дибанго, Стецков, Романчук, Понедельник, Бизимана, Микитишин (Соса, 66), Твердохлеб (Лунев, 55), Вакулко (Аморосо, 81), Кузык (Драмбаев, 66), Аду (Кожушко)

«Виктория Пльзень»: Тврдонь, Емелка, Гранач, Две, Копиц, Калвах, Черв (Сойка, 95), Гавел (Москера, 91), Панош (Слончик, 64), Шулц (Ирка, 91), Выдра (Вашулин, 46)

Арбитр: Себастьян Гисхамер (Австрия)

Стадион «Kosice Futbalova Arena» (Кошице, Словакия)

КРИВБАСС – ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА