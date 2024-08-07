Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс – Виктория. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Лига Европы Квалификация
Кривбасс
08.08.2024 21:00 - : -
Виктория Пльзень
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
07 августа 2024, 17:19 | Обновлено 07 августа 2024, 17:45
454
0

Кривбасс – Виктория. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

Добыть викторию для Украины

07 августа 2024, 17:19 | Обновлено 07 августа 2024, 17:45
454
0
Кривбасс – Виктория. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
ФК Кривбасс

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы в словацком Кошице «Кривбасс» сыграет против чешской «Виктории» (Пльзень). Начало матча – 21.00 по киевскому времени.

«Кривбасс»

Первое попадание в еврокубки реанимированного «Кривбасса». И сразу же – на соперника, которого криворожане хотели меньше всего. Два вице-президенты бронзового призера УПЛ – Гагарин и Мазур – назвали жребий «самым тяжелым, который мог быть на этой стадии еврокубков».

Вторит функционерам клуба и футболист «Кривбасса» Вакулко.

А главный тренер криворожан Вернидуб отметил, что с «Викторией» его команда играла на зимних сборах в Испании. И проиграла – 0:3. Однако, по словам Юрия Николаевича, это отнюдь не значит, что «Кривбасс» не будет бороться за попадание в группу Лиги Европы, ведь именно такая задача стоит перед его коллективом.

«Кривбасс» активно занимался в летнее межсезонье. Команда провела семь спаррингов с неплохими соперниками. Уступила лишь единожды – турецкому «Ризеспору».

Главный трансфер «Кривбасса» в летнее межсезонье – исходящий. Команду покинул основной центральный защитник Бескоровайный, который отправился в «Полесье». Ему на замену был приобретен Романчук.


ФК Кривбасс

Еще заслуживающими внимания можно назвать приглашения в команду Драмбаева и Снурницына.

На минувших выходных «Кривбасс» стартовал в новом сезоне УПЛ. В родных стенах действующий бронзовый призер принимал «Черноморец». Несмотря на ощутимые проблемы одесской команды – как игровые, так и финансовые – хозяева сумели победить лишь с минимальным счетом. Ну, может таким вот образом они экономили силы на еврокубковый старт.

Накануне поединка против чешской команды в лагере «Кривбасса» одна потеря: травмирован защитник Якимец.

«Виктория»

В середине «десятых» «Виктория» была лидером чешского футбола, пробивалась в групповой турнир Лиги чемпионов. Однако в последнее время команда из Пльзеня пребывает в тени «вечных» грандов тамошнего футбола – «Спарты» и «Славии».

В минувшем сезоне чешской элитной лиги «Виктория» финишировала на третьей строчке. Впрочем, как и в позапрошлом. Следом за двумя грандами из Праги.

Единственное, на что по-настоящему претендовал коллектив из Пльзеня – Кубок Чехии. Но и там будущего соперника «Кривбасса» подстерегало фиаско. В финале национального Кубка «Виктория» проиграла «Спарте» (1:2).

Летнее межсезонье «Виктория» тоже провела активно. Команда сыграла шесть спаррингов, в которых уступила лишь единожды – датскому «Копенгагену».

В чемпионате Чехии на данный момент сыграно три тура. «Виктория» начала новый сезон удачно – из двух побед.

Однако накануне матча против украинской команды «Виктория» сошла с победных рельсов: команда сыграла в сухую ничью с «Яблонцем».

Что касается кадровых пробоин, то у «Виктории» их три. Против «Кривбасса» не смогут сыграть Сикора, Вигеле и Кабонго.

История противостояний

Доселе «Кривбасс» и «Виктория» встречались только во время межсезонных сборов. Игра в Кошице станет первым официальным поединком между соперниками.

Прогноз

В минувшем евросезоне «Виктория» дошла до четвертьфинала Лиги конференций. Так что не зря эту команду так опасаются в «Кривбассе». По словам Юрия Вернидуба, футболисты из Пльзеня – атлетичные, фактурные, неуступчивые, хорошо играющие головой. В общем, против такой команды действительно будет весьма сложно играть.

Но мы ведь знаем, что практически все коллективы, которыми руководил (и руководит) Вернидуб, отличаются, прежде всего, характером и неуступчивостью. Так что можно не сомневаться, что игра в Кошице будет обоюдно упорной и острой. Рекомендуем ставить на минимальную победу украинской команды.

Ориентировочные составы:

«Кривбасс»: Клищук, Бандейра, Романчук, Стецьков, Дибанго, Лунев, Вакулко, Твердохлеб, Кузык, Хомченовский, Аду

«Виктория»: Едличка, Двех, Гранац, Емелько, Копиц, Калвах, Черв, Каду, Шульц, Выдра, Вашулин.

8 августа, четверг

Кривбасс – Виктория Пльзень
Кошице. Стадион «Kosice Futbalova Arena». 21:00
ТВ-трансляция на УПЛ-ТВ
Арбитр: Себастьян Гисхаммер (Австрия)
КРИВБАСС – ВИКТОРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua – 1:0
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Арсенал – Байер. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Хижняк – фаворит боя против Оралбая. Однако Нурбек готовился под украинца
Известны судейские назначения на матчи 2-го тура УПЛ
Кривбасс Кривой Рог Виктория Пльзень Кривбасс - Виктория Пльзень Лига Европы прогнозы
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Старт сезона в Первой лиге. Металлист открыл чемпионат поражением
Футбол | 07 августа 2024, 17:30 0
Старт сезона в Первой лиге. Металлист открыл чемпионат поражением
Старт сезона в Первой лиге. Металлист открыл чемпионат поражением

Харьковчане уступили Агробизнесу

«Зачем это было делать?» Михалик нашел виновного в пропущенном голе Динамо
Футбол | 07 августа 2024, 09:35 7
«Зачем это было делать?» Михалик нашел виновного в пропущенном голе Динамо
«Зачем это было делать?» Михалик нашел виновного в пропущенном голе Динамо

Бывший игрок киевлян прокомментировал ничью против «Рейнджерс»

Беленюк уверенно вышел в полуфинал на ОИ-2024 в Париже
Олимпийские игры | 07.08.2024, 14:23
Беленюк уверенно вышел в полуфинал на ОИ-2024 в Париже
Беленюк уверенно вышел в полуфинал на ОИ-2024 в Париже
Сенсация на ОИ-2024! Определен третий полуфиналист баскетбольного турнира
Олимпийские игры | 06.08.2024, 21:07
Сенсация на ОИ-2024! Определен третий полуфиналист баскетбольного турнира
Сенсация на ОИ-2024! Определен третий полуфиналист баскетбольного турнира
Беленюк удивил решением завершить карьеру. Известно, когда уйдет из спорта
Олимпийские игры | 06.08.2024, 18:58
Беленюк удивил решением завершить карьеру. Известно, когда уйдет из спорта
Беленюк удивил решением завершить карьеру. Известно, когда уйдет из спорта
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Невероятный сейв Лунина в матче против Челси
ВИДЕО. Невероятный сейв Лунина в матче против Челси
07.08.2024, 03:39 3
Футбол
Не Месси, не Роналдо. Назван лучший игрок в истории чемпионатов мира
Не Месси, не Роналдо. Назван лучший игрок в истории чемпионатов мира
06.08.2024, 07:05 15
Футбол
Волевая победа в ДВ! Определен второй финалист футбольного турнира ОИ
Волевая победа в ДВ! Определен второй финалист футбольного турнира ОИ
06.08.2024, 00:48 5
Олимпийские игры
ШОВКОВСКИЙ – об упущенной победе с Рейнджерс и ответном матче в Глазго
ШОВКОВСКИЙ – об упущенной победе с Рейнджерс и ответном матче в Глазго
07.08.2024, 00:15 25
Футбол
Исторический рекорд. Кубинец Лопес выиграл 5 подряд золото на ОИ в борьбе!
Исторический рекорд. Кубинец Лопес выиграл 5 подряд золото на ОИ в борьбе!
06.08.2024, 22:33 21
Олимпийские игры
И снова они! Определен первый финалист футбольного турнира ОИ-2024
И снова они! Определен первый финалист футбольного турнира ОИ-2024
05.08.2024, 21:09 3
Олимпийские игры
Анчелотти провел разговор с Луниным. Он принял решение относительно Андрея
Анчелотти провел разговор с Луниным. Он принял решение относительно Андрея
06.08.2024, 01:59 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем