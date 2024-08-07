В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы в словацком Кошице «Кривбасс» сыграет против чешской «Виктории» (Пльзень). Начало матча – 21.00 по киевскому времени.

«Кривбасс»

Первое попадание в еврокубки реанимированного «Кривбасса». И сразу же – на соперника, которого криворожане хотели меньше всего. Два вице-президенты бронзового призера УПЛ – Гагарин и Мазур – назвали жребий «самым тяжелым, который мог быть на этой стадии еврокубков».

Вторит функционерам клуба и футболист «Кривбасса» Вакулко.

А главный тренер криворожан Вернидуб отметил, что с «Викторией» его команда играла на зимних сборах в Испании. И проиграла – 0:3. Однако, по словам Юрия Николаевича, это отнюдь не значит, что «Кривбасс» не будет бороться за попадание в группу Лиги Европы, ведь именно такая задача стоит перед его коллективом.

«Кривбасс» активно занимался в летнее межсезонье. Команда провела семь спаррингов с неплохими соперниками. Уступила лишь единожды – турецкому «Ризеспору».

Главный трансфер «Кривбасса» в летнее межсезонье – исходящий. Команду покинул основной центральный защитник Бескоровайный, который отправился в «Полесье». Ему на замену был приобретен Романчук.



ФК Кривбасс

Еще заслуживающими внимания можно назвать приглашения в команду Драмбаева и Снурницына.

На минувших выходных «Кривбасс» стартовал в новом сезоне УПЛ. В родных стенах действующий бронзовый призер принимал «Черноморец». Несмотря на ощутимые проблемы одесской команды – как игровые, так и финансовые – хозяева сумели победить лишь с минимальным счетом. Ну, может таким вот образом они экономили силы на еврокубковый старт.

Накануне поединка против чешской команды в лагере «Кривбасса» одна потеря: травмирован защитник Якимец.

«Виктория»

В середине «десятых» «Виктория» была лидером чешского футбола, пробивалась в групповой турнир Лиги чемпионов. Однако в последнее время команда из Пльзеня пребывает в тени «вечных» грандов тамошнего футбола – «Спарты» и «Славии».

В минувшем сезоне чешской элитной лиги «Виктория» финишировала на третьей строчке. Впрочем, как и в позапрошлом. Следом за двумя грандами из Праги.

Единственное, на что по-настоящему претендовал коллектив из Пльзеня – Кубок Чехии. Но и там будущего соперника «Кривбасса» подстерегало фиаско. В финале национального Кубка «Виктория» проиграла «Спарте» (1:2).

Летнее межсезонье «Виктория» тоже провела активно. Команда сыграла шесть спаррингов, в которых уступила лишь единожды – датскому «Копенгагену».

В чемпионате Чехии на данный момент сыграно три тура. «Виктория» начала новый сезон удачно – из двух побед.

Однако накануне матча против украинской команды «Виктория» сошла с победных рельсов: команда сыграла в сухую ничью с «Яблонцем».

Что касается кадровых пробоин, то у «Виктории» их три. Против «Кривбасса» не смогут сыграть Сикора, Вигеле и Кабонго.

История противостояний

Доселе «Кривбасс» и «Виктория» встречались только во время межсезонных сборов. Игра в Кошице станет первым официальным поединком между соперниками.

Прогноз

В минувшем евросезоне «Виктория» дошла до четвертьфинала Лиги конференций. Так что не зря эту команду так опасаются в «Кривбассе». По словам Юрия Вернидуба, футболисты из Пльзеня – атлетичные, фактурные, неуступчивые, хорошо играющие головой. В общем, против такой команды действительно будет весьма сложно играть.

Но мы ведь знаем, что практически все коллективы, которыми руководил (и руководит) Вернидуб, отличаются, прежде всего, характером и неуступчивостью. Так что можно не сомневаться, что игра в Кошице будет обоюдно упорной и острой. Рекомендуем ставить на минимальную победу украинской команды.

Ориентировочные составы:

«Кривбасс»: Клищук, Бандейра, Романчук, Стецьков, Дибанго, Лунев, Вакулко, Твердохлеб, Кузык, Хомченовский, Аду

«Виктория»: Едличка, Двех, Гранац, Емелько, Копиц, Калвах, Черв, Каду, Шульц, Выдра, Вашулин.

8 августа, четверг