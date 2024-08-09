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Лига Европы Квалификация
Кривбасс
08.08.2024 21:00 – FT 1 : 2
Виктория Пльзень
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Лига Европы
09 августа 2024, 01:50 | Обновлено 09 августа 2024, 02:12
71
0

Юрий ВЕРНИДУБ: Мы проиграли только первый матч. В Пльзене нас ждет бой»

Главный тренер ФК «Кривбасс» прокомментировал матч против чешской «Виктории» Пльзень

09 августа 2024, 01:50 | Обновлено 09 августа 2024, 02:12
71
0
Юрий ВЕРНИДУБ: Мы проиграли только первый матч. В Пльзене нас ждет бой»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Главный тренер ФК «Кривбасс» Юрий Вернидуб прокомментировал матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы 2024/25 против чешской «Виктории» Пльзень (1:2).

– Тот результат, который мы сегодня показали, нас не устраивает. По игре: выглядели неплохо, противостояли хорошему сопернику, который регулярно играет в еврокубках. В первом тайме играли неплохо: забили хороший гол. До перерыва моментов у наших ворот я не помню, но вот в первые 15 минут второго тайма нас подвели. Неплохой гол забил 16-летний игрок «Виктории», но, хочу сказать, что до этого, на мой взгляд, там был фол на Твердохлебе. Судья этого не увидел, значит, фола не было.

Второй гол – мы его совсем не ожидали. Подскользнулся наш центральный защитник – они провели быструю атаку и снова забили. После этого «Кривбасс» снова начал играть в футбол. И были классные моменты – перекладина, выход один на один. Но мы этим не воспользовались. Итог 1:2. Но мы проиграли только первый матч. В Пльзене нас ждет бой. Знаю свою команду, своих ребят – просто так сдаваться точно не будем. Шансы, на мой взгляд, по-прежнему 50 на 50, а там время покажет.

– Почему «Кривбасс» сыграл два совершенно разных тайма?

– Прежде всего, у нас молодая команда. Многие ребята проводили дебютный матч в еврокубках. Поэтому где-то волнение, менталитет сыграли свою роль. Действительно, первые 15 минут второго тайма – было много неточных передач. Потом успокоились, и игра пошла. В целом не вижу в этом каких-то серьезных проблем. Команда уже почувствовала, что такое еврокубки, что нужно выходить и играть немного иначе.

Да, соперник сильный, но нужно и себя вести по-бойцовски. После того, как тебя толкнули и ты упал, нужно всегда вставать и бежать дальше. У нас этого сегодня не было. А вот «Виктория» играла так, что чувствовалось: она провела много матчей в еврокубках. Но ничего, будем учиться на своих ошибках и делать соответствующие выводы. Думаю, в Пльзень приедем немного другими.

– Почему не играл Хомченовский? Ведь он – опытный боец и провел много матчей на высшем уровне.

– Он капитан команды, тут вопросов нет. Но мы решили, что будет играть этот состав. И, думаю, мы не ошиблись. Те ребята, которые вышли, неплохо себя проявили. А Дмитрий получит шанс сыграть в ответном матче. Особенно сегодня хочу отметить Драмбаева. Понравилось, как он вышел на замену. Номинально он левый защитник, но сыграл правого нападающего – и выглядел очень классно. Они молодые ребята, которые растут, и я ими доволен. А что касается Хомченовского, то он еще получит свой шанс. У нас в августе будет столько игр – наиграются все.

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Алексей Тиньков Источник: ФК Кривбасс
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