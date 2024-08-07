В четверг, 8 августа, состоится первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся «Кривбасс» и «Виктория Пльзень». Поединок пройдет в Кошице на стадионе «Kosice Futbalova Arena», игра начнется в 21:00 по киевскому времени.

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Криворожский клуб дебютирует на евроарене противостоянием с непростым соперником. В летнее межсезонье «Кривбасс» провел семь спаррингов, потерпев лишь одно поражение. В минувший уик-энд команда Юрия Вернидуба стартовала в новом сезоне Украинской Премьер-лиги, обыграв «Черноморец» со счетом 1:0. В новом чемпионате Чехии «Виктория» провела уже три поединка: 2 победы и 1 ничья. Криворожцы встречались с «Викторией» на зимних сборах. Тогда победу со счетом 3:0 одержала команда из Пльзени.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Виктория Пльзень», за которой можно следить в украинской версии сайта.