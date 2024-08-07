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Лига Европы Квалификация
Кривбасс
08.08.2024 21:00 - : -
Виктория Пльзень
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
07 августа 2024, 21:52 | Обновлено 07 августа 2024, 22:01
189
0

Кривбасс – Виктория Пльзень. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го квалификационного раунда Лиги Европы

07 августа 2024, 21:52 | Обновлено 07 августа 2024, 22:01
189
0
Кривбасс – Виктория Пльзень. Текстовая трансляция матча

В четверг, 8 августа, состоится первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся «Кривбасс» и «Виктория Пльзень». Поединок пройдет в Кошице на стадионе «Kosice Futbalova Arena», игра начнется в 21:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Криворожский клуб дебютирует на евроарене противостоянием с непростым соперником. В летнее межсезонье «Кривбасс» провел семь спаррингов, потерпев лишь одно поражение. В минувший уик-энд команда Юрия Вернидуба стартовала в новом сезоне Украинской Премьер-лиги, обыграв «Черноморец» со счетом 1:0. В новом чемпионате Чехии «Виктория» провела уже три поединка: 2 победы и 1 ничья. Криворожцы встречались с «Викторией» на зимних сборах. Тогда победу со счетом 3:0 одержала команда из Пльзени.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Виктория Пльзень», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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