Кривбасс – Виктория – 1:2. Неудача в Кощице. Видео голов и обзор матча

8 августа в 21:00 состоялся первый матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы, в котором играли «Кривбасс» Кривой Рог и чешская команда «Виктория» Пльзень. Команды встречались на арене в словацком городе Кошице.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля открыли счет на 20-й минуте матча. Принс Аду вывел Кривбасс вперед в матче Лиги Европы против Виктории.

Гости забили ответный гол на 48-й минуте. Отличился 16-летний футболист гостей Иржи Панош.

Кривбасс не реализовал свои голевые моменты и пропустил второй раз. Даниэль Вашулин забил победный гол на 69-й минуте матча.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче между Кривбассом и Викторией

Ответный матч между этими командами пройдет 15 августа в Чехии.

Лига Европы. Квалификация Q3

Первый матч. Кошице (Словакия), 8 августа

Кривбасс (Украина) – Виктория Пльзень (Чехия) – 1:2

Гол: Принс Аду, 20 – Панош, 48, Вашулин, 69

ГОЛ! 1:0. Принс Аду, 20 мин