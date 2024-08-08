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Лига Европы Квалификация
Кривбасс
08.08.2024 21:00 – FT 1 : 2
Виктория Пльзень
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
08 августа 2024, 22:59 | Обновлено 08 августа 2024, 23:02
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Кривбасс – Виктория – 1:2. Неудача в Кощице. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор первого поединка 3-го раунда квалификации Лиги Европы

08 августа 2024, 22:59 | Обновлено 08 августа 2024, 23:02
1101
0
Кривбасс – Виктория – 1:2. Неудача в Кощице. Видео голов и обзор матча
ФК Кривбасс

8 августа в 21:00 состоялся первый матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы, в котором играли «Кривбасс» Кривой Рог и чешская команда «Виктория» Пльзень. Команды встречались на арене в словацком городе Кошице.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля открыли счет на 20-й минуте матча. Принс Аду вывел Кривбасс вперед в матче Лиги Европы против Виктории.

Гости забили ответный гол на 48-й минуте. Отличился 16-летний футболист гостей Иржи Панош.

Кривбасс не реализовал свои голевые моменты и пропустил второй раз. Даниэль Вашулин забил победный гол на 69-й минуте матча.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче между Кривбассом и Викторией

Ответный матч между этими командами пройдет 15 августа в Чехии.

Лига Европы. Квалификация Q3

Первый матч. Кошице (Словакия), 8 августа

Кривбасс (Украина) – Виктория Пльзень (Чехия) – 1:2

Гол: Принс Аду, 20 – Панош, 48, Вашулин, 69

ГОЛ! 1:0. Принс Аду, 20 мин

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Daniel Vasulin (Виктория Пльзень).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Jiri Panos (Виктория Пльзень).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Принс Аду (Кривбасс).
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Лига Европы Виктория Пльзень Кривбасс Кривой Рог видео голов и обзор Принс Аду Кривбасс - Виктория Пльзень
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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