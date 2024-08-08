Кривбасс – Виктория – 1:2. Неудача в Кощице. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор первого поединка 3-го раунда квалификации Лиги Европы
8 августа в 21:00 состоялся первый матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы, в котором играли «Кривбасс» Кривой Рог и чешская команда «Виктория» Пльзень. Команды встречались на арене в словацком городе Кошице.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Хозяева поля открыли счет на 20-й минуте матча. Принс Аду вывел Кривбасс вперед в матче Лиги Европы против Виктории.
Гости забили ответный гол на 48-й минуте. Отличился 16-летний футболист гостей Иржи Панош.
Кривбасс не реализовал свои голевые моменты и пропустил второй раз. Даниэль Вашулин забил победный гол на 69-й минуте матча.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче между Кривбассом и Викторией
Ответный матч между этими командами пройдет 15 августа в Чехии.
Лига Европы. Квалификация Q3
Первый матч. Кошице (Словакия), 8 августа
Кривбасс (Украина) – Виктория Пльзень (Чехия) – 1:2
Гол: Принс Аду, 20 – Панош, 48, Вашулин, 69
ГОЛ! 1:0. Принс Аду, 20 мин
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виктор начал использовать резинку для волос
Олимпийский турнир по баскетболу состоится с 27 июля по 11 августа