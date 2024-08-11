Игру чемпиона прочитали. Полесье обыграло Шахтер в Киеве

В заключительной игре воскресного игрового дня 2-го тура Украинской Премьер-лиги встретились «Шахтер» и «Полесье». «Горняки» начали новый чемпионат со сверхуверенной победы над «Ворсклой» со счетом 5:0. Житомирская команда стартовый тур пропускала, а во втором квалификационном раунде Лиги конференций в двухматчевом противостоянии уступила словенской «Олимпии». В прошлом чемпионате донецкий клуб не сумел обыграть «волков». Во Львове была зафиксирована нулевая ничья, а в Житомире хозяева поля победили со счетом 2:0.

Житомиряне активно начали встречу и одна из их атак завершилась неплохим ударом Кушниренко мимо дальнего угла. «Волки» пытались не давать свободного пространства футболистам «Шахтера», высоко прессингуя соперников. Но «горняки» вскоре организовали первую голевую ситуацию у ворот «Полесья». Судаков заработал штрафной напротив ворот: после удара Бондаренко мяч попал в «стенку», а тот же Судаков с отскока пробил рядом со штангой.

Постепенно «горняки» наладили комбинационную игру, и гостям было непросто справляться с быстрыми перемещениями подопечных Марино Пушича. Неприятными моментами для команд стали вынужденные замены. У житомирской команды из-за повреждения не смог продолжить встречу Кушниренко, а у «Шахтера» – Марлон. При этом, Степаненко, заменивший бразильца, сразу обратился за медицинской помощью, но в этот раз все обошлось для «горняков».

А затем у донецкой команды начались уже игровые неприятности. С ударом Гуцуляка из угла штрафной Ризнык справился, но и голкипер оказался бессилен после удара головой от Чоботенко, который замкнул навес с углового. За оставшееся до конца первого тайма время «горняки» совершили несколько перспективных подходов к штрафной соперников, но счет изменить не сумели, и на перерыв команды ушли с минимальным преимуществом «Полесья».

На второй тайм тренерский штаб «Шахтера» сделал замену на острие атаки: вместо Траоре на поле вышел Сикан. Именно он вскоре после возобновления игры едва не сравнял счет, но на удар головой соперника среагировал Волынец. Житомиряне ответили рывком Назаренко и его прострелом, который не сумел замкнуть Бристрич.

«Горняки» завладели преимуществом, но их атакующие действия прервала воздушная тревога. Вынужденная пауза пошла на пользу футболистам житомирской команды, которые продолжили отстаивать приемлемый результат. Еще один момент не реализовал Сикан, который после навеса с углового головой не попал в ворота. А ближе к окончанию матча отличную возможность упустил Невертон, который после навеса Шведа из пределов вратарской головой не попал в цель.

«Горняки» атаковали большими силами, но и гости не забывали отвечать контрвыпадами. Вырвать для своей команды ничью мог Эгиналду, на удар которого среагировал Волынец. Безупречно сыграл голкипер и после удара Бондаря. А завершился поединок еще одной неприятностью для донецкой команды: травму получил Швед и его на носилках вынесли за пределы поля.

Таким образом «горняки» в третьей очной дуэли с житомирянами не смогли одержать победу. При этом футболисты донецкой команды так и не смогли «распечатать» ворота «волков». В следующем туре «Полесье» будет принимать «Ингулец», а «Шахтер» проведет гостевую встречу с «Левым берегом».

Наши оценки:

«Шахтер» (замены): Степаненко – 6,0, Сикан – 6,5, Швед – 6,5, Эгиналду – 6,0, Невертон – б/о.

«Полесье» (замены): Крушинский – 8,0, Бристрич – 5,5, Шастал – 6,0, Леднев – 6,0, Макуана – б/о.

Украинская Премьер-лига. 2-й тур.

«Шахтер» – «Полесье» - 0:1

Гол: Чоботенко, 35

Предупреждения: Кевин, 90+12 (не на поле) – Гуцуляк, 65, Михайличенко, 72, Волынец, 90+12 (не на поле)

«Шахтер»: Ризнык – Педриньо Азеведо (Эгиналду, 62), Матвиенко, Бондарь, Конопля – Бондаренко, Марлон (Степаненко, 23) – Кевин (Невертон, 81), Судаков, Педриньо да Силва (Швед, 46) – Траоре (Сикан, 46).

«Полесье»: Волынец – Смоляков, Чоботенко, Виалле, Михайличенко – Бабенко, Таллес Коста (Шастал, 65), Кушниренко (Крушинский, 18) – Назаренко (Леднев, 66), Пайшао (Бристрич, 46), Гуцуляк (Макуана, 73).

Арбитр: Александр Шандор (Львов).

Стадион: «Левый берег» (Киев).

Удары (в створ): 12 (6) – 6 (3)

Угловые: 9 – 6

Оффсайды: 0 – 0.

ШАХТЕР - ПОЛЕСЬЕ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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