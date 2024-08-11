Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игру чемпиона прочитали. Полесье обыграло Шахтер в Киеве
Премьер-лига
Шахтер Донецк
11.08.2024 18:00 – FT 0 : 1
Полесье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
11 августа 2024, 20:40 | Обновлено 11 августа 2024, 21:40
9577
132

Игру чемпиона прочитали. Полесье обыграло Шахтер в Киеве

Имад Ашур стартовал в УПЛ с победы над действующим чемпионом

11 августа 2024, 20:40 | Обновлено 11 августа 2024, 21:40
9577
132
Игру чемпиона прочитали. Полесье обыграло Шахтер в Киеве
ФК Шахтер

В заключительной игре воскресного игрового дня 2-го тура Украинской Премьер-лиги встретились «Шахтер» и «Полесье». «Горняки» начали новый чемпионат со сверхуверенной победы над «Ворсклой» со счетом 5:0. Житомирская команда стартовый тур пропускала, а во втором квалификационном раунде Лиги конференций в двухматчевом противостоянии уступила словенской «Олимпии». В прошлом чемпионате донецкий клуб не сумел обыграть «волков». Во Львове была зафиксирована нулевая ничья, а в Житомире хозяева поля победили со счетом 2:0.

Житомиряне активно начали встречу и одна из их атак завершилась неплохим ударом Кушниренко мимо дальнего угла. «Волки» пытались не давать свободного пространства футболистам «Шахтера», высоко прессингуя соперников. Но «горняки» вскоре организовали первую голевую ситуацию у ворот «Полесья». Судаков заработал штрафной напротив ворот: после удара Бондаренко мяч попал в «стенку», а тот же Судаков с отскока пробил рядом со штангой.

Постепенно «горняки» наладили комбинационную игру, и гостям было непросто справляться с быстрыми перемещениями подопечных Марино Пушича. Неприятными моментами для команд стали вынужденные замены. У житомирской команды из-за повреждения не смог продолжить встречу Кушниренко, а у «Шахтера» – Марлон. При этом, Степаненко, заменивший бразильца, сразу обратился за медицинской помощью, но в этот раз все обошлось для «горняков».

А затем у донецкой команды начались уже игровые неприятности. С ударом Гуцуляка из угла штрафной Ризнык справился, но и голкипер оказался бессилен после удара головой от Чоботенко, который замкнул навес с углового. За оставшееся до конца первого тайма время «горняки» совершили несколько перспективных подходов к штрафной соперников, но счет изменить не сумели, и на перерыв команды ушли с минимальным преимуществом «Полесья».

На второй тайм тренерский штаб «Шахтера» сделал замену на острие атаки: вместо Траоре на поле вышел Сикан. Именно он вскоре после возобновления игры едва не сравнял счет, но на удар головой соперника среагировал Волынец. Житомиряне ответили рывком Назаренко и его прострелом, который не сумел замкнуть Бристрич.

«Горняки» завладели преимуществом, но их атакующие действия прервала воздушная тревога. Вынужденная пауза пошла на пользу футболистам житомирской команды, которые продолжили отстаивать приемлемый результат. Еще один момент не реализовал Сикан, который после навеса с углового головой не попал в ворота. А ближе к окончанию матча отличную возможность упустил Невертон, который после навеса Шведа из пределов вратарской головой не попал в цель.

«Горняки» атаковали большими силами, но и гости не забывали отвечать контрвыпадами. Вырвать для своей команды ничью мог Эгиналду, на удар которого среагировал Волынец. Безупречно сыграл голкипер и после удара Бондаря. А завершился поединок еще одной неприятностью для донецкой команды: травму получил Швед и его на носилках вынесли за пределы поля.

Таким образом «горняки» в третьей очной дуэли с житомирянами не смогли одержать победу. При этом футболисты донецкой команды так и не смогли «распечатать» ворота «волков». В следующем туре «Полесье» будет принимать «Ингулец», а «Шахтер» проведет гостевую встречу с «Левым берегом».

Наши оценки:

«Шахтер» (замены): Степаненко – 6,0, Сикан – 6,5, Швед – 6,5, Эгиналду – 6,0, Невертон – б/о.

«Полесье» (замены): Крушинский – 8,0, Бристрич – 5,5, Шастал – 6,0, Леднев – 6,0, Макуана – б/о.

Украинская Премьер-лига. 2-й тур.

«Шахтер» – «Полесье» - 0:1

Гол: Чоботенко, 35

Предупреждения: Кевин, 90+12 (не на поле) – Гуцуляк, 65, Михайличенко, 72, Волынец, 90+12 (не на поле)

«Шахтер»: Ризнык – Педриньо Азеведо (Эгиналду, 62), Матвиенко, Бондарь, Конопля – Бондаренко, Марлон (Степаненко, 23) – Кевин (Невертон, 81), Судаков, Педриньо да Силва (Швед, 46) – Траоре (Сикан, 46).

«Полесье»: Волынец – Смоляков, Чоботенко, Виалле, Михайличенко – Бабенко, Таллес Коста (Шастал, 65), Кушниренко (Крушинский, 18) – Назаренко (Леднев, 66), Пайшао (Бристрич, 46), Гуцуляк (Макуана, 73).

Арбитр: Александр Шандор (Львов).

Стадион: «Левый берег» (Киев).

Удары (в створ): 12 (6) – 6 (3)
Угловые: 9 – 6
Оффсайды: 0 – 0.

ШАХТЕР - ПОЛЕСЬЕ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 23°C

По теме:
ВИДЕО. Буткевич пообещал умножить премии игрокам после победы над Шахтером
Шахтер – Полесье – 0:1. Первая громкая сенсация. Видео гола и обзор матча
ВИДЕО. После финального свистка в игре Полесье – Шахтер произошла потасовка
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Шахтер - Полесье отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анонс Олимпиады на 11 августа. Когда будут разыграны последние медали?
Олимпийские игры | 11 августа 2024, 06:23 3
Анонс Олимпиады на 11 августа. Когда будут разыграны последние медали?
Анонс Олимпиады на 11 августа. Когда будут разыграны последние медали?

Sport.ua представляет анонс 16-го дня ОИ-2024 совместно с FAVBET

Хижняк признался, что ему сказал Усик после победы на Олимпиаде-2024
Олимпийские игры | 10 августа 2024, 23:04 2
Хижняк признался, что ему сказал Усик после победы на Олимпиаде-2024
Хижняк признался, что ему сказал Усик после победы на Олимпиаде-2024

Александр поддерживал тезку на протяжении всего турнира

Металлист Харьков сенсационно вылетел из Кубка Украины от аматорского клуба
Футбол | 11.08.2024, 20:35
Металлист Харьков сенсационно вылетел из Кубка Украины от аматорского клуба
Металлист Харьков сенсационно вылетел из Кубка Украины от аматорского клуба
Рано начал праздновать успех. Курьез от грузина на ОИ-2024 в вольной борьбе
Олимпийские игры | 11.08.2024, 04:23
Рано начал праздновать успех. Курьез от грузина на ОИ-2024 в вольной борьбе
Рано начал праздновать успех. Курьез от грузина на ОИ-2024 в вольной борьбе
В Италии недовольны игрой Довбика в товарищеском матче против Эвертона
Футбол | 11.08.2024, 13:35
В Италии недовольны игрой Довбика в товарищеском матче против Эвертона
В Италии недовольны игрой Довбика в товарищеском матче против Эвертона
Комментарии 132
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Pixelman
Судді треба було додавати одразу хв 30,  чого мєлочитися... Знову кротовню будуть макимально тягнути в цьому сезоні.
Ответить
+20
Показать Скрыть 3 ответа
FunnyCat_____
а что реально шахтер русснявые песни перед матчем крутит?
Ответить
+18
Показать Скрыть 4 ответа
Maks23
Полісся!  Дякуемо за чесну гру!
Ответить
+17
Показать Скрыть 1 ответ
Pavel_i_CO
Це вам карма за пісеньку про стєпь ДНОнєтскую, яку ви включили на київському стадіоні 
Ответить
+15
Показать Скрыть 1 ответ
adidas777
кабінетного "чемпіона"
Ответить
+14
Sergey Romanchik
Думал после 1 тайм заиграет Шахтёр...А нет... Слабо....Традиция какая то начинать чемпионат слабо... На одной ноге невозможно победить...Каждый сам за себя...Шведу здоровья🙏Кстати Швед сегодня единственный в Шахтёре,кто создавал..
Ответить
+13
FunnyCat_____
1 раз  - случайность
2 раза -  совпадение
3 -  закономерность
Так что в победе Полесья меньше сенсации чем на первый взгляд.
Меня другое волнует, зачем, в первом туре, Ворскла так явно и вульгарно слила матч шахтеру? неужели нельзя хоть на время войны избавить наш чемпионат от этой грязи?
а, ну и те эксперты что после слива от Полтавы пророчили шахтеру  " аЧирИдное ЧиМпионство" смотрите язык не глубже чем надо в жопу засуньте, а то кормилицу сломаете!
Ответить
+11
Показать Скрыть 1 ответ
Darkness1984
Ну і знову добрий вечір  
Де там ті, що кричали Шахтар вже чемпіон?) 
І саме головне... Де отсосіті? 
Ответить
+10
Показать Скрыть 2 ответа
Pavel_i_CO
Що з пиками лугандони?)
Ответить
+10
Андрій Шевченко
Всрался радной шльюхтьор
Ответить
+9
😼
Спірт юа як завжди
"Гру чемпіона прочитали"
Ответить
+9
Показать Скрыть 1 ответ
Remark
Чемпіонська гра, однозначно!
Ответить
+9
Андрей⚒️
Максимально беззубая и позорная игра…
Ответить
+8
FunnyCat_____
Если бы игра была во втором круге, завтра бы оказалось что Полесье не заявило кого то из игроков, что были на поле 
Ответить
+7
Показать Скрыть 1 ответ
Boodya
І знову з 54-х коментів тільки Андрюха чітко і об'єктивно оцінив гру команди, за яку вболіває, решта ж або поховалась по норам, або "главное что Динамо хуже"
Гра Шахтаря максимально беззуба сьогодні, головне що "в степь, парень вышел"
Ответить
+7
Показать Скрыть 9 ответов
Олександр
Стільки фанатів путіна охлобистін сєров газманов просилися на фронт .Так є ж можливість проявити себе в курську захищаючи свою землю.Сєрови сєруни де ви ? Ау!
Ответить
+7
Павло
Якийсь дивакуватий заголовок у статті...
Ответить
+7
COBA
Ой  А що трапилось?)))
Ответить
+7
Виктор Войцеховский
Легендарная чемпионская игра Шлюхтаря, которую от всех прячут 
Ответить
+6
Показать Скрыть 2 ответа
SportsMan
Ха-ха-ха!
Ответить
+6
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известна судьба украинского футболиста, которого забрали работники ТЦК
Известна судьба украинского футболиста, которого забрали работники ТЦК
11.08.2024, 07:05 17
Футбол
Классный матч с 8 голами. Испания завоевала золото футбольного турнира ОИ
Классный матч с 8 голами. Испания завоевала золото футбольного турнира ОИ
09.08.2024, 21:48 16
Олимпийские игры
Анчелотти сообщил Лунину, в каких турнирах он будет играть в сезоне 2024/25
Анчелотти сообщил Лунину, в каких турнирах он будет играть в сезоне 2024/25
10.08.2024, 07:28 15
Футбол
Четвертое серебро, еще один финал и позор Бубки. Как прошел 14-й день ОИ
Четвертое серебро, еще один финал и позор Бубки. Как прошел 14-й день ОИ
10.08.2024, 10:22 11
Олимпийские игры
Один из главных претендентов на ЗМ-24 хочет перейти в Реал. Но есть условие
Один из главных претендентов на ЗМ-24 хочет перейти в Реал. Но есть условие
10.08.2024, 01:13 2
Футбол
«У двоих просто паралич». Дерюгина о выступлении на Олимпиаде-2024
«У двоих просто паралич». Дерюгина о выступлении на Олимпиаде-2024
10.08.2024, 23:58 3
Олимпийские игры
Есть 11 медалей. Украина повторила худший результат летних Олимпиад
Есть 11 медалей. Украина повторила худший результат летних Олимпиад
09.08.2024, 17:11 16
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем