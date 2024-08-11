Шахтер Донецк

В воскресенье, 11-го августа, состоится поединок 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и житомирское «Полесье». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Левый берег», начало в 18:00.

Команда Марино Пушича открыла для себя сезон национального первенства разгромом «Ворсклы» в бескомпромиссном стиле (5:0), тогда как футболисты Имада Ашура были заняты другими делами. «Полесье» не прошло словенскую «Олимпию» из Любляны в квалификации Лиги конференций УЕФА, поэтому наших представителей в Европе стало еще меньше. А вот в чемпионате «волки» еще не стартовали, и для них, наверное, это на пользу не пойдет.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Полесье», за которой можно следить в украинской версии сайта.