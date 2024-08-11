Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер – Полесье. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Шахтер Донецк
11.08.2024 18:00 - : -
Полесье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
11 августа 2024, 00:59 | Обновлено 11 августа 2024, 01:00
122
0

Шахтер – Полесье. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура Украинской Премьер-лиги

11 августа 2024, 00:59 | Обновлено 11 августа 2024, 01:00
122
0
Шахтер – Полесье. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер Донецк

В воскресенье, 11-го августа, состоится поединок 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и житомирское «Полесье». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Левый берег», начало в 18:00.

Команда Марино Пушича открыла для себя сезон национального первенства разгромом «Ворсклы» в бескомпромиссном стиле (5:0), тогда как футболисты Имада Ашура были заняты другими делами. «Полесье» не прошло словенскую «Олимпию» из Любляны в квалификации Лиги конференций УЕФА, поэтому наших представителей в Европе стало еще меньше. А вот в чемпионате «волки» еще не стартовали, и для них, наверное, это на пользу не пойдет.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Полесье», за которой можно следить в украинской версии сайта.

GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Карпаты – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Известна судьба украинского футболиста, которого забрали работники ТЦК
Оболонь – Рух. Текстовая трансляция матча
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Шахтер - Полесье текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Португалия. Порту разгромил Жил Висенте, победа Боавишты
Футбол | 11 августа 2024, 00:58 0
Португалия. Порту разгромил Жил Висенте, победа Боавишты
Португалия. Порту разгромил Жил Висенте, победа Боавишты

Завершились три матча первого тура Примейры-лиги

Где смотреть онлайн Суперкубок Англии Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед
Футбол | 10 августа 2024, 13:23 0
Где смотреть онлайн Суперкубок Англии Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед
Где смотреть онлайн Суперкубок Англии Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед

10 августа в 17:00 будет разыгран первый трофей нового сезона в Англии

Анонс Олимпиады на 10 августа. Когда и в каких видах выступят украинцы?
Олимпийские игры | 10.08.2024, 06:23
Анонс Олимпиады на 10 августа. Когда и в каких видах выступят украинцы?
Анонс Олимпиады на 10 августа. Когда и в каких видах выступят украинцы?
Четвертое серебро, еще один финал и позор Бубки. Как прошел 14-й день ОИ
Олимпийские игры | 10.08.2024, 10:22
Четвертое серебро, еще один финал и позор Бубки. Как прошел 14-й день ОИ
Четвертое серебро, еще один финал и позор Бубки. Как прошел 14-й день ОИ
Прыжки в высоту. Дорощук завершил выступления в финале Олимпиады
Олимпийские игры | 10.08.2024, 21:23
Прыжки в высоту. Дорощук завершил выступления в финале Олимпиады
Прыжки в высоту. Дорощук завершил выступления в финале Олимпиады
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Франция U-23 – Испания U-23. Прогноз и анонс на финальный матч Олимпиады
Франция U-23 – Испания U-23. Прогноз и анонс на финальный матч Олимпиады
09.08.2024, 17:31
Олимпийские игры
Верес – Динамо – 1:2. Мяч и ассист Шапаренко, привоз Нещерета. Видео голов
Верес – Динамо – 1:2. Мяч и ассист Шапаренко, привоз Нещерета. Видео голов
09.08.2024, 20:35 1
Футбол
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
10.08.2024, 08:50 1
Олимпийские игры
Есть 11 медалей. Украина повторила худший результат летних Олимпиад
Есть 11 медалей. Украина повторила худший результат летних Олимпиад
09.08.2024, 17:11 15
Олимпийские игры
Пенальти на 90+8. Определен бронзовый медалист в женском футболе ОИ
Пенальти на 90+8. Определен бронзовый медалист в женском футболе ОИ
09.08.2024, 18:05 1
Олимпийские игры
Клуб АПЛ предложил 30 млн евро за Цыганкова. Известен ответ Жироны
Клуб АПЛ предложил 30 млн евро за Цыганкова. Известен ответ Жироны
09.08.2024, 13:26 8
Футбол
Художественная гимнастика. 16-летняя украинка завершила финал на Олимпиаде
Художественная гимнастика. 16-летняя украинка завершила финал на Олимпиаде
09.08.2024, 18:45 13
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем