Во 2-м туре украинской Премьер-Лиги в воскресенье, 11 августа, «Шахтер» будет принимать «Полесье». Встреча пройдет на стадионе «Левый Берег» Киевской области. Донецкая команда через матчи чемпионата страны готовится к старту в групповом этапе Лиги чемпионов, а для «Полесья» еврокубковый сезон уже завершился. Во втором раунде Лиги конференций подопечные Имада Ашура дважды проиграли словенской «Олимпии» из Любляны 0:2 и 1:2.

Шахтер

Действующие чемпионы Украины отлично начали новый сезон, разгромив в стартовом туре в Полтаве «Ворсклу» 5:0. В том поединке «Шахтер» сумел забить быстрый гол благодаря точному удару издали центрального защитника Николая Матвиенко. Кстати во втором тайме он еще раз отличился и снова ударом из-за пределов штрафной площади. Авторами остальных голов стали Александр Зубков, Георгий Судаков (с пенальти) и Даниил Сикан.

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Вообще, в первом матче Премьер-Лиги горняки смотрелись очень сильно. И если они с таким же настроением выйдут на игру против «Полесья», то житомирской команде будет непросто сдержать атаки «Шахтера». Тем не менее, в обороне все же были заметны некоторые ошибки, на которые тренерский штаб обязательно должен обратить внимание.

И еще. На следующий день после матча с «Ворсклой» в спортивном комплексе «Святошин» под Киевом состоялось торжественное награждение игроков и тренеров «Шахтера» золотыми медалями сезона 2023-2024 годов. Это событие наверняка станет дополнительным стимулом для команды, чтобы продолжить победную поступь в новом сезоне.

Полесье

Житомирский клуб наверняка мечтал о том, чтобы продержаться как можно дольше в Лиге конференций и пробиться в основной раунд. Однако игры с «Олимпией» сложились неудачно, и теперь все внимание следует переключить на чемпионат Украины. А так как «Полесье» в первом туре не играло, то для команды игра с «Шахтером» будет стартовой в новом чемпионате.

Надо отметить, что летом «Полесье» значительно изменилось, причем продолжает это делать и уже после того, как сезон начался. Прежде всего, в команде появился новый главный тренер. На эту должность был назначен 36-летний Имад Ашур. До этого он тренировал юношей СК «Днепр-1» и у него не было опыта самостоятельной работы на взрослом уровне. Из того состава, что добывал путевку в еврокубок, ушли опытный голкипер Денис Бойко, защитники Артем Шабанов и Василий Кравец, игроки середины поля Денис Янаков, Василий Грицук, Иван Петряк, форвард Денис Ндукве. На их место пришли вратарь Евгений Волынец из «Днепра-1», защитники Эдуард Сарапий («Днепр-1»), Даниил Бескоровайный («Кривбасс»), Сергей Корнийчук («Минай»), еще четыре игрока обороны, причем все легионеры – словенец Адмир Бристрич, грузин Георги Майсурадзе, хорват Матей Матич и бразилец Жоао Виалле, полузащитники Руслан Бабенко, Богдан Леднев (оба - «Днепр-1»), конголезец Джери Йока, нападающие Алексей Гуцуляк из «Днепра-1» и бразилец Пайшао. Появились в клубе еще ряд молодых футболистов, но не так широко известных болельщикам.

Понятно, что такие изменения бесследно не проходят и вылет из Лиги конференций это только подтверждает. Но сколько потребуется времени, чтобы новички нашли общий язык друг с другом и с теми игроками, которые остались, пока предположить очень сложно.

Статистика матчей

Так как «Полесье» в прошлом году дебютировало в Премьер-Лиге, то два матча сезона 2023-2024 годов стали для соперников первыми в истории их противостояния. Причем горняки еще ни разу не побеждали. На «Арене Львов» команды сыграли вничью 0:0, а в Житомире «Полесье» победило 2:0 .

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Матвиенко, Бондарь, Азаров, Бондаренко, Марлон, Кевин, Судаков, Зубков, Траоре

«Полесье»: Волынец, Михайличенко, Сарапий, Чоботенко, Бристрич, Крушинский, Кушниренко, Таллес, Назаренко, Гуцуляк, Пайшао

Прогноз на противостояние:

Даже без учета того, как «Шахтер» провел первый матч Премьер-Лиги и как «Полесье» играло с «Олимпией», фаворитом этого поединка являются горняки. А тем более, что они еще ни разу не выигрывали у житомирской команды в чемпионате Украины и попытаются восполнить этот пробел. Предположим, что подопечные Марино Пушича добьются победы со счетом 3:1.

11 августа, воскресенье