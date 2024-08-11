11.08.2024 18:00 – FT 0 : 1
Украина. Премьер лига11 августа 2024, 21:15 |
10044
3
Шахтер – Полесье – 0:1. Первая громкая сенсация. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 2-го тура УПЛ 2024/25
11 августа 2024, 21:15 |
10044
3
11 августа прошел матч 2-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и Полесье Житомир.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Поединок состоялся на стадионе «Арена Левый Берег» в Киеве. Игра завершилась победой волков со счетом 1:0.
❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
Украинская Премьер-лига 2024/25. 2-й тур, 11 августа
Шахтер Донецк – Полесье Житомир – 0:1
Гол: Чоботенко, 35
Видеообзор матча:
ГОЛ! 0:1 Чоботенко, 35 мин.
События матча
35’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Чоботенко (Полесье).
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Бокс
2. домашня гра Шахтьора, але було чутно скандування від вболівальників
тільки вигуки "Полісся!" і "Житомир!" .
3. чи буде підтримка Шахтьора на цьому стадіоні під час матчів
з командами "Лівий Берег", "Динамо", "Оболонь" ???