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  4. Шахтер – Полесье – 0:1. Первая громкая сенсация. Видео гола и обзор матча
Премьер-лига
Шахтер Донецк
11.08.2024 18:00 – FT 0 : 1
Полесье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
11 августа 2024, 21:15 |
10044
3

Шахтер – Полесье – 0:1. Первая громкая сенсация. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура УПЛ 2024/25

11 августа 2024, 21:15 |
10044
3
Шахтер – Полесье – 0:1. Первая громкая сенсация. Видео гола и обзор матча
ФК Полесье

11 августа прошел матч 2-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и Полесье Житомир.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе «Арена Левый Берег» в Киеве. Игра завершилась победой волков со счетом 1:0.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Украинская Премьер-лига 2024/25. 2-й тур, 11 августа

Шахтер Донецк – Полесье Житомир – 0:1

Гол: Чоботенко, 35

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Чоботенко, 35 мин.

События матча

35’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Чоботенко (Полесье).
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Сергей Чоботенко видео голов и обзор Шахтер Донецк Полесье Житомир Шахтер - Полесье Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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nicksaf
11 хвилин додав суддя, так хотів врятувати ШД.
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+2
Burevestnik
1.  Сенсація?  Для Шахтьора - так, для Полісся - закономірність.  
2.  домашня гра Шахтьора, але було чутно скандування від вболівальників 
      тільки вигуки "Полісся!" і "Житомир!"   .  
3.  чи буде підтримка Шахтьора на цьому стадіоні під час матчів 
       з командами "Лівий Берег", "Динамо", "Оболонь" ???
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+1
Burevestnik
в цьому матчі обидва Педріньо показали себе просто як два дон Педро.
Ответить
0
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