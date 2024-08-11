11 августа прошел матч 2-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и Полесье Житомир.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе «Арена Левый Берег» в Киеве. Игра завершилась победой волков со счетом 1:0.

После финального свистка игроки коллективов устроили небольшую потасовку. Желтые карточки получили Кевин (Шахтер) и Евгений Волынец (Полесье).

ВИДЕО. После финального свистка в игре Полесье – Шахтер произошла потасовка