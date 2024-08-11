Украина. Премьер лига11 августа 2024, 21:10 | Обновлено 11 августа 2024, 21:16
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ВИДЕО. После финального свистка в игре Полесье – Шахтер произошла потасовка
Игра завершилась победой житомирской команды со счетом 1:0
11 августа 2024, 21:10 | Обновлено 11 августа 2024, 21:16
5151
4
11 августа прошел матч 2-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и Полесье Житомир.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Поединок состоялся на стадионе «Арена Левый Берег» в Киеве. Игра завершилась победой волков со счетом 1:0.
После финального свистка игроки коллективов устроили небольшую потасовку. Желтые карточки получили Кевин (Шахтер) и Евгений Волынец (Полесье).
ВИДЕО. После финального свистка в игре Полесье – Шахтер произошла потасовка
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Комментарии 4
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У чому сенс сутички? Шахтар не вміє програвати?
Крысы, и проиграть достойно не могут
Полісся- вітання ПЕРЕМОГОЮ!!!
Бамбаське бидло з своїми тубільцями не вміє навіть гідно програти ! Вся суть кротів помийних.
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