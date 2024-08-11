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  4. ВИДЕО. После финального свистка в игре Полесье – Шахтер произошла потасовка
Украина. Премьер лига
11 августа 2024, 21:10 | Обновлено 11 августа 2024, 21:16
5151
4

ВИДЕО. После финального свистка в игре Полесье – Шахтер произошла потасовка

Игра завершилась победой житомирской команды со счетом 1:0

11 августа 2024, 21:10 | Обновлено 11 августа 2024, 21:16
5151
4
ВИДЕО. После финального свистка в игре Полесье – Шахтер произошла потасовка

11 августа прошел матч 2-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и Полесье Житомир.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе «Арена Левый Берег» в Киеве. Игра завершилась победой волков со счетом 1:0.

После финального свистка игроки коллективов устроили небольшую потасовку. Желтые карточки получили Кевин (Шахтер) и Евгений Волынец (Полесье).

ВИДЕО. После финального свистка в игре Полесье – Шахтер произошла потасовка

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Шахтер Донецк Полесье Житомир Шахтер - Полесье видео драка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу предупреждение (желтая карточка) Кевин (Шахтер) Евгений Волынец
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Миколай Гуцуляк
У чому сенс сутички? Шахтар не вміє програвати?
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+14
PUMA
Крысы, и проиграть достойно не могут 
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+13
ВАЛ
Полісся- вітання ПЕРЕМОГОЮ!!!
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+7
serhiy
Бамбаське бидло з своїми тубільцями не вміє навіть гідно програти ! Вся суть кротів помийних.
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+1
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