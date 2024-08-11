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Украина. Первая лига
11 августа 2024, 23:25 | Обновлено 11 августа 2024, 23:26
2474
1

Пушич объяснил, почему Шахтер сенсационно проиграл Полесью во 2-м туре УПЛ

Наставник донецкого клуба провел пресс-конференцию после фиаско в матче с житомирянами

11 августа 2024, 23:25 | Обновлено 11 августа 2024, 23:26
2474
1
Пушич объяснил, почему Шахтер сенсационно проиграл Полесью во 2-м туре УПЛ
ФК Шахтер. Марино Пушич

11 августа прошел матч 2-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и Полесье Житомир.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе «Арена Левый Берег» в Киеве. Игра завершилась победой волков со счетом 1:0.

После завершения встречи главный тренер донецкого коллектива Марино Пушич прокомментировал поражение своих подопечных:

– Игру можно разделить на две части. В первом тайме мы были недостаточно агрессивны на мяче, изъявили недостаточно желания выигрывать в противоборствах и действуя без мяча в целом, поэтому проиграли первую половину. Относительно второго тайма у меня нет претензий к команде. Было несколько контратак, которые, к счастью для нас, не закончились чем-то серьезным. Мы создали очень много моментов во второй половине встречи, но нам не удалось забить. Впрочем, я полностью доволен тем, как моя команда среагировала не неудачный первый тайм. Это для нас урок, из которого можно многое извлечь, чтобы продолжать работать и улучшаться каждый день.

– В первом туре было забито очень много мячей. Не повлияло ли это на сегодняшнюю реализацию, потому что, может, игроки были расслаблены?

– Это футбол, и здесь может произойти что угодно. Во втором тайме мы имели несколько прекрасных случаев и вполне могли отличиться дважды или трижды, однако голкипер соперника был на высоте, но, по моему мнению, нам немного хватило хладнокровия в завершающей фазе. Мы работаем над этим, и я уверен, что нам удастся это улучшить. И, как я уже подчеркнул, это хороший урок для нас, из которого мы можем многое извлечь. Будем возвращаться каждый раз сильнее.

– Сегодня, пожалуй, впервые за вашу работу в «Шахтере» было такое большое количество зрителей на домашнем матче. Как вам атмосфера на трибуне?

– Я был очень рад видеть болельщиков и благодарю их за такую ​​эмоциональную поддержку. И искренне надеюсь, что в следующих матчах мы сможем увидеть еще большее количество людей на трибунах. Конечно, хотел бы извиниться, что не смогли порадовать их победой, но обещаю, что мы будем сражаться в следующих играх и будем лучше.

– С чем связано отсутствие в заявке Александра Зубкова?

– Александр получил повреждение в предыдущей игре, в первом туре УПЛ. Ориентировочно ожидаем, что он вернется через две-три недели. Сейчас он работает над восстановлением, и мы надеемся, что скоро он присоединится к команде. Из хороших новостей: с большой вероятностью Криськив должен вернуться на следующей неделе и присоединиться к тренировочному процессу. У нас действительно очень широкая обойма, каждый игрок имеет персональные качества, которые могут усилить наш коллектив, поэтому я уверен, что мы сможем интегрировать каждого из них так, чтобы это было в пользу клуба.

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Марино Пушич Шахтер Донецк Полесье Житомир Шахтер - Полесье пресс-конференция Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков Источник: ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 1
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avk2307
Про вболівальників прикол.
Вони за Полісся вболівали і мені здається задоволені пішли.
Так що не треба вибачень
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