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  4. ФОТО. Коленом в голову. Игрок Шахтера получил жуткую травму в матче УПЛ
Украина. Премьер лига
11 августа 2024, 23:13 |
951
2

ФОТО. Коленом в голову. Игрок Шахтера получил жуткую травму в матче УПЛ

Марьяна Шведа пришлось выносить с поля во время игры против Полесья

11 августа 2024, 23:13 |
951
2
ФОТО. Коленом в голову. Игрок Шахтера получил жуткую травму в матче УПЛ

11 августа прошел матч 2-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и Полесье Житомир.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе «Арена Левый Берег» в Киеве. Игра завершилась победой волков со счетом 1:0.

На 90+6-й минуте после подачи в штрафную площадь Полесья голкипер Евгений Волынец сыграл на выходе и коленом ударил по голове Марьяна Шведа.

Швед сразу же рухнул на газон, однако игра была приостановлена только после того, как горняки доиграли опасный момент. После атаки на поле выбежали врачи. Травма выглядела очень жутко, но радует то, что Марьян был в сознании, когда его забирали с поля на ношах.

ФОТО. Коленом в голову. Игрок Шахтера получил жуткую травму в матче УПЛ

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фото Марьян Швед травма травма головы Евгений Волынец Полесье Житомир Шахтер Донецк Шахтер - Полесье Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Skillz
Ну по перше не коліном, а п'ятою точкою, на 10-30 ловіть стопкадр, але цікаво інше, нахєра сцикан штовхав в спину шведа, щоб спровокувати зіткнення і таким чином заробити пенальті? В принципі нічого іншого і не чекаєш від цього крисоклубу
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+3
ТвояМамка
Пацану ппц не везёт с этими травмами 
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0
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