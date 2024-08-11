ФОТО. Коленом в голову. Игрок Шахтера получил жуткую травму в матче УПЛ
Марьяна Шведа пришлось выносить с поля во время игры против Полесья
11 августа прошел матч 2-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и Полесье Житомир.
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Поединок состоялся на стадионе «Арена Левый Берег» в Киеве. Игра завершилась победой волков со счетом 1:0.
На 90+6-й минуте после подачи в штрафную площадь Полесья голкипер Евгений Волынец сыграл на выходе и коленом ударил по голове Марьяна Шведа.
Швед сразу же рухнул на газон, однако игра была приостановлена только после того, как горняки доиграли опасный момент. После атаки на поле выбежали врачи. Травма выглядела очень жутко, но радует то, что Марьян был в сознании, когда его забирали с поля на ношах.
ФОТО. Коленом в голову. Игрок Шахтера получил жуткую травму в матче УПЛ
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