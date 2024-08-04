Безоговорочное превосходство. Шахтер в Полтаве не оставил шансов Ворскле
Донецкий клуб разгромил соперников
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 1 тур.
«Ворскла» – «Шахтер» – 0:5
Голы: Матвиенко (8, 69), Зубков (31), Судаков (67, пенальти), Сикан (88)
Предупреждения: Кевин (11), Бондарь (22) – Павлюк (17), Ковталюк (22), Педро Энрике (90)
«Ворскла»: Исенко, Пердута, Черноморец, Гучек, Павлюк, Нестеренко (Самсон, 79), Кане (Крупский, 46), Хрипчук (Бацула, 79), Челядин, Ковталюк (Ндукве, 46), Шкриель (Скляр, 57)
«Шахтер»: Ризнык, Матвиенко, Конопля, Бондарь, Зубков (Педриньо, 73), Педро Энрике, Бондаренко (Степаненко, 73), Марлон (Крыськив, 64), Судаков, Кевин (Сикан, 73), Траоре (Эгиналду, 64)
Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)
Стадион "Ворскла" имени А.Бутовского (Полтава)
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