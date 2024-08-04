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Украина. Премьер лига
04 августа 2024, 17:27 | Обновлено 04 августа 2024, 17:41
319
8

Безоговорочное превосходство. Шахтер в Полтаве не оставил шансов Ворскле

Донецкий клуб разгромил соперников

04 августа 2024, 17:27 | Обновлено 04 августа 2024, 17:41
319
8
Безоговорочное превосходство. Шахтер в Полтаве не оставил шансов Ворскле

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 1 тур.

«Ворскла» – «Шахтер» – 0:5

Голы: Матвиенко (8, 69), Зубков (31), Судаков (67, пенальти), Сикан (88)

Предупреждения: Кевин (11), Бондарь (22) – Павлюк (17), Ковталюк (22), Педро Энрике (90)

«Ворскла»: Исенко, Пердута, Черноморец, Гучек, Павлюк, Нестеренко (Самсон, 79), Кане (Крупский, 46), Хрипчук (Бацула, 79), Челядин, Ковталюк (Ндукве, 46), Шкриель (Скляр, 57)

«Шахтер»: Ризнык, Матвиенко, Конопля, Бондарь, Зубков (Педриньо, 73), Педро Энрике, Бондаренко (Степаненко, 73), Марлон (Крыськив, 64), Судаков, Кевин (Сикан, 73), Траоре (Эгиналду, 64)

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

Стадион "Ворскла" имени А.Бутовского (Полтава)

ВОРСКЛА – ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Ворскла - Шахтер отчеты
Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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Комментарии 8
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Main
Разбили дерзких колхозников 
Матвиенко - топ😁
Удивил так удивил 
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+5
Chieftain
0-5 дуже добре найтитулованіший клуб незалежної України Шахтар!
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+2
ТвояМамка
Просто как дети в садик)
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0
BERNARDOS
Колгоспники під керівництвом фізрука Долганського нічого не показали від слова зовсім. Доволі таки переконлива перемога Шахтаря, для котрого, до речі, Ворскла завжди була незручним суперником.
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0
Лига
На изи чемпион ждём снова чемпионство, кубок и хорошее выступление в еврокубках 
Ответить
0
Фанькин кот
Славься, родной Шахтёр! Всех болельщиков горняков с красивой уверенной победой!!!
А где дынамка, где? Кто в курсе, когда омно суркисово будет играть матч с Александрией?
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Злий Глобинець
Круто! Приємно здивували, бо по товариських матчах не проглядалося такої впевненості і зіграності. Навіть Сікан забив
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-1
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