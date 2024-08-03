В первом туре украинской футбольной Премьер-Лиги сезона 2024-2025 годов в воскресенье, 4 августа, в Полтаве встретятся «Ворскла» и «Шахтер». Хозяева поля, занявшие в предыдущем чемпионате Украины итоговое 9 место, таким образом, станут первыми соперниками в официальном матче для подопечных Марино Пушича, у которых новый сезон с учетом выступления в Лиге чемпионов, будет длительным и насыщенным.

Ворскла

Состав полтавского клуба немного изменился в нынешнее межсезонье. Завершил игровую карьеру многолетний капитан «Ворсклы» Владимир Чеснаков, по разным причинам ушли из команды Руслан Степанюк, а также легионеры Наджиб Якубу, Фелипе Родригес, Тиаго Сантана и Ардит Толи. Их места заняли защитник Александр Черноморец из «Колоса», полузащитник Артем Кулаковский из «Александрии», воспитанник харьковского футбола форвард Денис Ндукве (его последним клубом было «Полесье») и несколько игроков с зарубежными паспортами – защитник Лука Гучек (Словения), нападающие Демир Шкриель (Черногория) и Самсон Иеде (Нигерия). Причем Гучек и Иеде имеют уже опыт выступления в чемпионате Украины, так как оба еще совсем недавно выступали за одесский «Черноморец».

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Учебно-тренировочные сборы в летний период «Ворскла» проводила в Украине, где сыграла 6 контрольных матчей. Пять из них она выиграла и только в одном сыграла вничью. Обратим внимание на то, что в каждом из этих поединков полтавчане забивали голы соперникам (всего 8 голов), а в свои ворота они пропустили только три.

Также отметим, что два игрока полтавской команды Илья Крупский и Евгений Павлюк были в заявке сборной Украины на футбольном турнире Олимпийских игр в Париже. Правда, Крупский провел там все три матча без замен, а Павлюк своего шанса выйти на поле так и не получил.

Что касается задач на новый сезон, то их озвучил вице-президент «Ворсклы» Олег Лысак. По его словам команда будет бороться за выход в один из еврокубковых турниров.

Шахтер

У горняков тоже произошли изменения в составе, но не такие значительные. В основном из команды ушли футболисты, которые не так часто выходили на поле в официальных матчах, либо вообще не играли, находясь в аренде в других клубах (Рудько, Мироши, Козык, Драмбаев, Кастильо, Витао, Гочолеишвили). Также покинул «Шахтер» ветеран Ярослав Ракицкий. Зато пополнение достаточно серьезное.

Прежде всего, речь идет о бывшем вратаре «Колоса» и участника Олимпиады-2024 в составе сборной Украины Кириле Фесюне. На позиции центрального защитника сыграет игрок сборной Туниса Алаа Грам. В полузащите горняков должен усилить хорват Бартол Франьич, который в минувшем сезоне выступал за немецкий «Вольфсбург». А также спустя два года вернулся в «Шахтер» еще один хавбек бразилец Педриньо,

Интересно, что теперь в донецкой команде будут выступать два футболиста, которых называют Педриньо. Впрочем, тот, который играл в прошлом сезоне на левом фланге защиты, теперь будет именоваться Педро Энрике.

Добавим, что чемпионы Украины проводили предсезонные сборы в Словении и провели за это время 5 контрольных матчей (2 победы, 1 ничья и 2 поражения). Однако собраться в полном составе горняки смогли только ближе к окончанию учебно-тренировочного процесса, так как в разный период отсутствовала большая группа футболистов, которые в составах сборной Украины участвовали в чемпионате Европы и Олимпийских играх.

Статистика матчей

В украинской Премьер-Лиге команды провели друг с другом 57 матчей. 42 побеждал «Шахтер», 5 раз «Ворскла» и 10 раз была зафиксирована ничья. Разница мячей 114-38. Причем в прошлом сезоне соперники обменялись победами. В первом круге выиграла «Ворскла» 2:1 (голы у победителей забили Скляр и Нестеренко, а у горняков отличился Зубков). Во втором круге подопечные Марино Пушича взяли реванш 1:0 (победный мяч провел Сикан). Был еще и финал Кубка Украины, в котором «Шахтер» добился успеха 2:1. Здесь забивали Сикан и Конопля с одной стороны, и Ковталюк с другой.

Ориентировочные составы:

«Ворскла»: Исенко, Черноморец, Хрипчук, Корниенко, Пердута, Скляр, Шкриель, Гучек, Мякушко, Кане, Иеде

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Матвиенко, Бондарь, Азаров, Степаненко, Бондаренко, Кевин, Судаков, Зубков, Траоре

Прогноз на противостояние:

В начале сезона можно ожидать любых сюрпризов, но, скорее всего, «Шахтер» вряд ли допустит это. Тем более, что в прошлом чемпионате уже есть неприятный опыт поражения от этого соперника. Но победа горнякам достанется непросто, с минимальным перевесом. Предположим, что 2:1.

4 августа, воскресенье