Как отличать два Педриньо в Шахтере? Педро Энрике взял новый игровой номер

В новом сезоне УПЛ бразильский футболист Педро Энрике будет выступать под новым игровым номером 13.

Поскольку у Шахтера оказалось в составе два бразильца Педриньо, один из них будет выступать с надписью Педро Энрике на футболке.

Бразильский защитник Педриньо (Педро Энрике Азеведо Перейра) – родился 11 июля 2002 (22 года). Перешел в Шахтер в 2023 году из бразильского клуба Атлетико Паранаэнсе. Игровой номер 13 (ранее был 23).

Бразильский атакующий хавбек Педриньо (Педро Витор Делмино да Силва) – родился 13 апреля 1998 (26 лет). Куплен Шахтером в 2021 году у Бенфики за 18 млн евро. Играл с 2022 года в аренде в бразильском Атлетико Минейро. Вернулся в Шахтер летом 2024 года. Игровой номер 38.

ФОТО. Педро Энрике взял в Шахтере новый игровой номер