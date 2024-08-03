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  4. Как отличать два Педриньо в Шахтере? Педро Энрике взял новый игровой номер
Украина. Премьер лига
03 августа 2024, 04:46 | Обновлено 03 августа 2024, 05:41
126
0

Как отличать два Педриньо в Шахтере? Педро Энрике взял новый игровой номер

У горняков оказалось в составе два бразильца с одинаковым именем

03 августа 2024, 04:46 | Обновлено 03 августа 2024, 05:41
126
0
Как отличать два Педриньо в Шахтере? Педро Энрике взял новый игровой номер
ФК Шахтер. Педро Энрике (Педриньо)

В новом сезоне УПЛ бразильский футболист Педро Энрике будет выступать под новым игровым номером 13.

Поскольку у Шахтера оказалось в составе два бразильца Педриньо, один из них будет выступать с надписью Педро Энрике на футболке.

Бразильский защитник Педриньо (Педро Энрике Азеведо Перейра) – родился 11 июля 2002 (22 года). Перешел в Шахтер в 2023 году из бразильского клуба Атлетико Паранаэнсе. Игровой номер 13 (ранее был 23).

Бразильский атакующий хавбек Педриньо (Педро Витор Делмино да Силва) – родился 13 апреля 1998 (26 лет). Куплен Шахтером в 2021 году у Бенфики за 18 млн евро. Играл с 2022 года в аренде в бразильском Атлетико Минейро. Вернулся в Шахтер летом 2024 года. Игровой номер 38.

ФОТО. Педро Энрике взял в Шахтере новый игровой номер

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Шахтер Донецк Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) Педриньо (Педро Энрике Азеведо Перейра) игровой номер фото
Николай Степанюк Источник: ФК Шахтер Донецк
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