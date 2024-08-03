Донецкий «Шахтер» готовится к первому матчу УПЛ 2024/25. В воскресенье, 4 августа, подопечные Марино Пушича откроют чемпионат выездным поединком с «Ворсклой».

2 августа команда горняков тренировалась на базе спортивного комплекса «Святошин» под Киевом. Для начала оранжево-черные занимались в фитнес-зале, а затем на поле провели разминку, выполняли упражнения на удержание мяча двумя группами с использованием маленьких ворот, поработали над тактикой и сыграли мини-турнир на три команды.

В расположение клуба прибыли олимпийские сборники, которые 3 августа присоединятся к работе в общей группе. Также в субботу, 3 августа, после занятия «горняки» отправятся на игру в Полтаву.

Матч 1-го тура УПЛ Ворскла – Шахтер состоится 4 августа на стадионе Ворскла им. А. Бутовского, начало игры – в 15:30.

ВИДЕО. Шахтер ведет подготовку к стартовому матчу УПЛ с Ворсклой