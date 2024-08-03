В воскресенье, 4 августа, состоится поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся полтавская «Ворскла» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени А.Бутовского, игра начнется в 15:30.

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Учебно-тренировочные сборы в летний период «Ворскла» проводила в Украине, где сыграла 6 контрольных матчей. Пять из них она выиграла и только в одном сыграла вничью. »Горняки» готовились к новому сезону в Словении, сыграв пять спаррингов: 2 победы, 1 ничья и 2 поражения. В прошлом чемпионате команды обменялись победами. Гостевой поединок выиграла «Ворскла» (2:1), а в Полтаве донецкая команда взяла реванш – 1:0. Встретились соперники и в финале Кубка Украины. «Шахтер» взял трофей, обыграв полтавчан со счетом 2:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.