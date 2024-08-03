Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ворскла – Шахтер. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Ворскла
04.08.2024 15:30 - : -
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
03 августа 2024, 19:52 |
126
0

Ворскла – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1 тура Украинской Премьер-лиги

03 августа 2024, 19:52 |
126
0
Ворскла – Шахтер. Текстовая трансляция матча
УАФ

В воскресенье, 4 августа, состоится поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся полтавская «Ворскла» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени А.Бутовского, игра начнется в 15:30.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Учебно-тренировочные сборы в летний период «Ворскла» проводила в Украине, где сыграла 6 контрольных матчей. Пять из них она выиграла и только в одном сыграла вничью. »Горняки» готовились к новому сезону в Словении, сыграв пять спаррингов: 2 победы, 1 ничья и 2 поражения. В прошлом чемпионате команды обменялись победами. Гостевой поединок выиграла «Ворскла» (2:1), а в Полтаве донецкая команда взяла реванш – 1:0. Встретились соперники и в финале Кубка Украины. «Шахтер» взял трофей, обыграв полтавчан со счетом 2:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.

GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Не без нервов. Кривбасс удержал победу над Черноморцем
Ворскла – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Верес – Карпаты - 0:0. Первый матч нового сезона УПЛ. Видеообзор
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Ворскла - Шахтер текстовая трансляция
Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-тренер Шахтера назвал украинца, который лучше Холанда и Кейна
Футбол | 03 августа 2024, 19:20 5
Экс-тренер Шахтера назвал украинца, который лучше Холанда и Кейна
Экс-тренер Шахтера назвал украинца, который лучше Холанда и Кейна

Игор Йовичевич выделил Артема Довбика

Верес – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 03 августа 2024, 14:15 14
Верес – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Верес – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Новый чемпионат стартует в Ровно

Минус претендент. Магучих и Геращенко лишились топ-соперницы в финале ОИ
Олимпийские игры | 03.08.2024, 11:16
Минус претендент. Магучих и Геращенко лишились топ-соперницы в финале ОИ
Минус претендент. Магучих и Геращенко лишились топ-соперницы в финале ОИ
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпийские игры | 03.08.2024, 08:24
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
«Позор ему за...» Фаны Жироны разнесли Довбика после перехода в Рому
Футбол | 03.08.2024, 13:40
«Позор ему за...» Фаны Жироны разнесли Довбика после перехода в Рому
«Позор ему за...» Фаны Жироны разнесли Довбика после перехода в Рому
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определен третий полуфиналист олимпийского футбольного турнира
Определен третий полуфиналист олимпийского футбольного турнира
02.08.2024, 23:02
Олимпийские игры
Левченко на первой же высоте завершила выступления на ОИ-2024
Левченко на первой же высоте завершила выступления на ОИ-2024
02.08.2024, 11:44 27
Олимпийские игры
Один из сильнейших клубов мира нацелился на Лунина. Дают большие деньги
Один из сильнейших клубов мира нацелился на Лунина. Дают большие деньги
01.08.2024, 20:06 18
Футбол
«Я вам денег дам!» Усик жестко обратился к УЕФА после матча Полесья в ЛК
«Я вам денег дам!» Усик жестко обратился к УЕФА после матча Полесья в ЛК
02.08.2024, 07:01 24
Футбол
ВИДЕО. После матча Франции и Аргентины на Олимпиаде игроки устроили драку
ВИДЕО. После матча Франции и Аргентины на Олимпиаде игроки устроили драку
03.08.2024, 00:55 4
Олимпийские игры
Эстафета. Украина завершила квалификацию, мировой рекорд США
Эстафета. Украина завершила квалификацию, мировой рекорд США
02.08.2024, 20:49
Олимпийские игры
Еще один разгром. Определен второй полуфиналист футбольного турнира ОИ
Еще один разгром. Определен второй полуфиналист футбольного турнира ОИ
02.08.2024, 20:02 1
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем