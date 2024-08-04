ПУШИЧ: «Отпустили игроков на Олимпиаду, учитывая положение вашей страны»

4 августа состоялся матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25 между командами Ворскла Полтава и Шахтер Донецк. Игра завершилась счетом 5:0 в пользу горняков.

После завершения встречи главный тренер донецкого коллектива Марино Пушич прокомментировал победу своих подопечных:

– Я доволен тем, как мы начали сезон. Не только учитывая результат, но и игру, которую мы продемонстрировали. Полностью доволен тем, как мы как команда вели себя на футбольном поле и за его пределами. Как я сказал своим игрокам перед матчем, команда – это не только те, кто выйдет в стартовом составе, но все вы для меня – это 11 основных игроков. И я уверен, что мы как команда сегодня это доказали сполна. Я полностью доволен тем, как мы проявили себя от первых минут с точки зрения высокого прессинга, нашей отдачи и того, как мы провели весь матч. Конечно, было несколько моментов, которые можно улучшить. Постоянно говорю своим игрокам: всегда есть простор для улучшения. Но тот результат и уровень игры, которые сегодня продемонстрировали мои игроки, – фантастические. Мы создали несколько отличных моментов, которые так же прекрасно смогли конвертировать в забитые мячи, поэтому свою команду я могу вознаградить только самыми большими комплиментами.

– В команде есть сборники, которые недавно вернулись из Олимпийских игр. Насколько физическое состояние позволит им в ближайшее время играть все 90 минут?



– Так, как вы заметили, это предсезонье было насыщено отъездами наших игроков в национальную сборную и другие, что, безусловно, сказалось на их физической форме. Также после этого мы отпустили нескольких игроков в олимпийскую сборную, что было совершенно необходимо, учитывая то, в каком положении находится сейчас ваша страна. И, конечно, это сказалось на их форме: они могут быть в какой-то степени уставшими, не до конца готовыми. Но я отмечу, что они зарекомендовали себя как профессионалы по возвращении, наверстывают пропущенный период, который не успели отработать, когда вся остальная команда находилась на предсезонном собрании. Я уверен, что одна-две недели упорного тяжкого труда, и они успеют наверстать потерянное.

– Какие вы сегодня увидели ошибки в обороне своей команды (а они были и вам только повезло)? И что это было за тренировка после игры? Ваши игроки дорабатывали?



– Что касается ошибок в защите, то действительно было несколько неприятных моментов, но это часть игры. Футбол – игра ошибок, и, к сожалению, идеальных матчей, пожалуй, не существует, но самое важное – уметь делать правильные выводы из этих ошибок. И я убежден, что моя команда вместе со мной будет этим заниматься уже во время нового тренировочного цикла. Что касается игроков, которые бегали после матча, то для нас это важно. Если вы заметили на предсезонном сборе и во время предыдущего сбора, то мы всегда играем напоследок два дня подряд с одной и той же командой, чтобы наши игроки могли проявить себя на футбольном поле полностью с точки зрения физической подготовки. И эти пробежки используются с целью подтянуть их физические кондиции и обрести оптимальную форму уже в начале сезона, в первых турах, ведь мы стараемся развивать и улучшать всех наших игроков. Это делается как для развития физических кондиций футболистов, так и для того, чтобы мы могли увидеть, в каком состоянии они находятся на том или ином этапе сезона, – сказал Пушич.

Видеообзор матча Ворскла – Шахтер: