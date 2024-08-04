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  4. Ворскла – Шахтер – 0:5. Шедевральный дубль Матвиенко. Видео голов и обзор
Премьер-лига
Ворскла
04.08.2024 15:30 – FT 0 : 5
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
04 августа 2024, 18:25 |
2950
2

Ворскла – Шахтер – 0:5. Шедевральный дубль Матвиенко. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1-го тура УПЛ 2024/25

04 августа 2024, 18:25 |
2950
2
Ворскла – Шахтер – 0:5. Шедевральный дубль Матвиенко. Видео голов и обзор
ФК Шахтер

4 августа прошел матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги между командами Ворскла Полтава и Шахтер Донецк.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе имени Алексея Бутовского в Полтаве. Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу горняков.

Украинская Премьер-лига. 1-й тур

Ворскла – Шахтер – 0:5

Голы: Матвиенко, 8, 68, Зубков, 31, Судаков, 67 (пен.), Сикан, 88

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Матвиенко, 8 мин.

ГОЛ! 0:2 Зубков, 31 мин.

ГОЛ! 0:3 Судаков, 67 мин. (пен.)

ГОЛ! 0:4 Матвиенко, 68 мин.

ГОЛ! 0:5 Сикан, 88 мин.

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (Шахтер Донецк).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Матвиенко (Шахтер Донецк).
67’
ГОЛ ! С пенальти забил Георгий Судаков (Шахтер Донецк).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Зубков (Шахтер Донецк).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Матвиенко (Шахтер Донецк).
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Ворскла Полтава Шахтер Донецк Ворскла - Шахтер видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Николай Матвиенко Георгий Судаков пенальти Александр Зубков Даниил Сикан
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Перець
Ворскла злила матч
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Алексей Левченко
Полтава плаче за Різником.
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