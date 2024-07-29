В Ворскле назвали задачу на предстоящий сезон УПЛ
Віце-президент Олег Лысак сообщил, что стоит задача – попасть в еврокубки
Вице-президент полтавской Ворсклы Олег Лысак рассказал о целях команды на новый сезон УПЛ.
– Расскажите немного о трансферах, кого еще планируете приобрести?
– В межсезонье мы усилили каждое игровое звено команды опытными исполнителями. К закрытию трансферного окна еще можем подписать одного-двух исполнителей. Ищем, в частности, квалифицированного футболиста в опорную зону.
– Бюджет в новом сезоне увеличится, уменьшится или останется таким же?
– Бюджет клуба будет зависеть исключительно от экономической ситуации в стране. Мы четко это понимаем.
– Почему Ворскла воздержалась при голосовании клубов УПЛ за замену Днепра-1?
– Ворскла – за четкое исполнение регламентных норм. Наша позиция заключалась в том, что согласно регламенту мы должны были предоставить предложения исполкома УАФ. Наш голос при голосовании не имел никакого значения, поскольку окончательное решение было за УАФ.
– Какая конкретная цель стоит перед Долганским в Ворскле на новый сезон?
– Ворскла – это не только взрослая мужская команда. Мы классический европейский клуб (мужской, женский и юношеский составы), заявили в ПФЛ Ворсклу-2, развиваем собственную ДЮФШ. Перед каждой из команд максимальные задачи. Мы стремимся попасть в еврокубковую зону.
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