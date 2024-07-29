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Украина. Премьер лига
29 июля 2024, 07:55 | Обновлено 29 июля 2024, 08:14
556
1

В Ворскле назвали задачу на предстоящий сезон УПЛ

Віце-президент Олег Лысак сообщил, что стоит задача – попасть в еврокубки

29 июля 2024, 07:55 | Обновлено 29 июля 2024, 08:14
556
1
В Ворскле назвали задачу на предстоящий сезон УПЛ
ФК Ворскла Полтава. Олег Лысак

Вице-президент полтавской Ворсклы Олег Лысак рассказал о целях команды на новый сезон УПЛ.

– Расскажите немного о трансферах, кого еще планируете приобрести?

– В межсезонье мы усилили каждое игровое звено команды опытными исполнителями. К закрытию трансферного окна еще можем подписать одного-двух исполнителей. Ищем, в частности, квалифицированного футболиста в опорную зону.

– Бюджет в новом сезоне увеличится, уменьшится или останется таким же?

– Бюджет клуба будет зависеть исключительно от экономической ситуации в стране. Мы четко это понимаем.

– Почему Ворскла воздержалась при голосовании клубов УПЛ за замену Днепра-1?

– Ворскла – за четкое исполнение регламентных норм. Наша позиция заключалась в том, что согласно регламенту мы должны были предоставить предложения исполкома УАФ. Наш голос при голосовании не имел никакого значения, поскольку окончательное решение было за УАФ.

– Какая конкретная цель стоит перед Долганским в Ворскле на новый сезон?

– Ворскла – это не только взрослая мужская команда. Мы классический европейский клуб (мужской, женский и юношеский составы), заявили в ПФЛ Ворсклу-2, развиваем собственную ДЮФШ. Перед каждой из команд максимальные задачи. Мы стремимся попасть в еврокубковую зону.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Олег Лысак Сергей Долганский
Николай Степанюк Источник: Украинский футбол
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Chystyi_stavok
А в єврокубках як завжди обісретесь.
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