В Ворскле отреагировали на слухи о желании построить новый стадион

Вице-президент полтавской «Ворсклы» Олег Лысак отреагировал на слухи о желании клуба построить новый стадион.

– В СМИ появилась информация, что «Ворскла» намерена снести стадион им. Бутовского и на его месте построить новую арену. Это правда?

– Могу подтвердить, что сейчас мы вынашиваем идею о возведении нового современного стадиона на 16-18 тысяч мест. Есть понимание, отработанное совместно с Институтом развития города, что реновация стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского должна проходить без закрытия действующей арены.

– Как Полтавский городской совет отреагировал на просьбу президента «Ворсклы» передать на баланс клуба стадион им. Когда будет решение, что говорил городской голова и депутаты?

– Конечно, депутатам горсовета в это непростое время вопрос главной спортивной арены региона может показаться не актуальным, но мы готовимся к публичному обсуждению и верим, что найдем консенсус.

– Расскажите о новой арене: есть ли уже проект, когда планируете начать, какие зоны планируются на стадионе?

– У нас есть предпроектные предложения. Цель – соответствовать международным требованиям для проведения матчей, принимающих матчи самого высокого уровня, нормам регламента ФИФА/УЕФА. Также планируется создать максимально комфортные условия для наших болельщиков: зоны отдыха, детские площадки, зоны гостеприимства и тому подобное.

– Чья это была идея: построить новый стадион, как на нее отреагировал Константин Жеваго, или может это он и предложил?

– Наш почетный президент, Константин Жеваго, фактически является генератором этой идеи и мы находимся в активном диалоге по реализации такой идеи.