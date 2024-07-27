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Украина. Премьер лига
27 июля 2024, 10:22 |
662
0

В Ворскле отреагировали на слухи о желании построить новый стадион

Олег Лысак подтвердил информацию журналистов

27 июля 2024, 10:22 |
662
0
В Ворскле отреагировали на слухи о желании построить новый стадион
ФК Ворскла. Олег Лысак

Вице-президент полтавской «Ворсклы» Олег Лысак отреагировал на слухи о желании клуба построить новый стадион.

– В СМИ появилась информация, что «Ворскла» намерена снести стадион им. Бутовского и на его месте построить новую арену. Это правда?

– Могу подтвердить, что сейчас мы вынашиваем идею о возведении нового современного стадиона на 16-18 тысяч мест. Есть понимание, отработанное совместно с Институтом развития города, что реновация стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского должна проходить без закрытия действующей арены.

– Как Полтавский городской совет отреагировал на просьбу президента «Ворсклы» передать на баланс клуба стадион им. Когда будет решение, что говорил городской голова и депутаты?

– Конечно, депутатам горсовета в это непростое время вопрос главной спортивной арены региона может показаться не актуальным, но мы готовимся к публичному обсуждению и верим, что найдем консенсус.

– Расскажите о новой арене: есть ли уже проект, когда планируете начать, какие зоны планируются на стадионе?

– У нас есть предпроектные предложения. Цель – соответствовать международным требованиям для проведения матчей, принимающих матчи самого высокого уровня, нормам регламента ФИФА/УЕФА. Также планируется создать максимально комфортные условия для наших болельщиков: зоны отдыха, детские площадки, зоны гостеприимства и тому подобное.

– Чья это была идея: построить новый стадион, как на нее отреагировал Константин Жеваго, или может это он и предложил?

– Наш почетный президент, Константин Жеваго, фактически является генератором этой идеи и мы находимся в активном диалоге по реализации такой идеи.

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Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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