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Украина. Премьер лига
07 августа 2024, 05:51 | Обновлено 07 августа 2024, 08:13
129
0

ПАЛКИН: «К чемпионству нас привел Пушич и его тренерский штаб»

Состоялось торжественное награждение футболистов и тренеров «Шахтера»

07 августа 2024, 05:51 | Обновлено 07 августа 2024, 08:13
129
0
ПАЛКИН: «К чемпионству нас привел Пушич и его тренерский штаб»
ФК Шахтер. Сергей Палкин

5 августа в спортивном комплексе Святошин под Киевом состоялось торжественное награждение футболистов и тренеров Шахтера золотыми медалями чемпионов УПЛ сезона-2023/24.

Перед началом церемонии к собравшимся обратился генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин, который в своей речи отметил вклад каждого члена команды и клуба в успех предыдущего сезона:

«Мы собрались, чтобы получить награды, за которые сражались весь прошлый сезон – золотые медали чемпионата Украины. Хочу поздравить всех, кто приложил очень большие усилия к этому успеху: футболистов, тренеров, медицинский и административный персонал. Всех, кто изо дня в день очень тяжело и упорно работал на этот результат, кто одерживал победу за победой и благодаря кому в конце концов мы сегодня получаем золотые медали.

К этому чемпиону нас привел наш главный тренер Марино Пушич и его тренерский штаб. Это их первое большое достижение в «Шахтере», и я уверен, что не последнее. Думаю, у нас впереди очень много побед. И я хочу еще пожелать удачи в новом сезоне. Как говорит президент нашего клуба Ринат Ахметов, каждый сезон мы должны держать в руках золотые медали чемпионов Украины, потому что этот цвет очень подходит «Шахтеру».

Награды игрокам и наставникам вручали президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко и президент УПЛ Евгений Дикий.

Кроме золотых медалей, «горняки» получили чемпионский кубок, который подняли под легендарную композицию «We are the Champions».

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Николай Степанюк Источник: ФК Шахтер Донецк
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