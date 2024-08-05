Украина. Премьер лига05 августа 2024, 20:28 |
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ВИДЕО. Игрокам Шахтера вручили золотые медали УПЛ и Кубок Украины
Команда получила награды за минувший сезон
05 августа 2024, 20:28 |
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В понедельник «Шахтер» организовал для команды вручение наград за минувший сезон – команда Марино Пушича выиграла чемпионат Украины и Кубок Украины.
В церемонии приняли участие генеральный директор клуба Сергей Палкин, президент УАФ Андрей Шевченко и Президента УПЛ Евгений Дикий.
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