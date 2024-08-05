ВИДЕО. Игрокам Шахтера вручили золотые медали УПЛ и Кубок Украины

В понедельник «Шахтер» организовал для команды вручение наград за минувший сезон – команда Марино Пушича выиграла чемпионат Украины и Кубок Украины.

В церемонии приняли участие генеральный директор клуба Сергей Палкин, президент УАФ Андрей Шевченко и Президента УПЛ Евгений Дикий.