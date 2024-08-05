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  4. ВИДЕО. Игрокам Шахтера вручили золотые медали УПЛ и Кубок Украины
Украина. Премьер лига
05 августа 2024, 20:28 |
479
0

ВИДЕО. Игрокам Шахтера вручили золотые медали УПЛ и Кубок Украины

Команда получила награды за минувший сезон

05 августа 2024, 20:28 |
479
0
ВИДЕО. Игрокам Шахтера вручили золотые медали УПЛ и Кубок Украины
ФК Шахтер

В понедельник «Шахтер» организовал для команды вручение наград за минувший сезон – команда Марино Пушича выиграла чемпионат Украины и Кубок Украины.

В церемонии приняли участие генеральный директор клуба Сергей Палкин, президент УАФ Андрей Шевченко и Президента УПЛ Евгений Дикий.

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Шахтер Донецк Евгений Дикий Сергей Палкин Андрей Шевченко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Марино Пушич
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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