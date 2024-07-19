ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты объявили, кто заменит Маркевича

Львовские «Карпаты» официально объявили о назначении Владислава Лупашко новым главным тренером основной команды клуба.

Функции старшего тренера основной команды «зелено-белых» будет выполнять Сергей Лавриненко, тренера вратарей – Богдан Шуст, которые входили в тренерский штаб Владислава Лупашко в юношеской команде ФК «Карпаты».

На посту главного тренера «львов» Владислав Лупашко заменил легендарного украинского футбольного деятеля Мирона Маркевича, который недавно ушел в отставку по собственному желанию.

«Карпаты» под руководством Мирона Маркевича завершили сезон 2023/24 на 2-м месте Первой лиги, набрав 65 очков в 28 матчах чемпионата. Это позволило команде гарантировать себе участие в Украинской Премьер-лиге 2024/25.