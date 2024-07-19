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Украина. Премьер лига
19 июля 2024, 15:19 | Обновлено 19 июля 2024, 16:10
2491
2

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты объявили, кто заменит Маркевича

Новым главным тренером «львов» стал Владислав Лупашко

19 июля 2024, 15:19 | Обновлено 19 июля 2024, 16:10
2491
2
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты объявили, кто заменит Маркевича
ФК Карпаты. Сергей Лавриненко, Владислав Лупашко и Богдан Шуст

Львовские «Карпаты» официально объявили о назначении Владислава Лупашко новым главным тренером основной команды клуба.

Функции старшего тренера основной команды «зелено-белых» будет выполнять Сергей Лавриненко, тренера вратарей – Богдан Шуст, которые входили в тренерский штаб Владислава Лупашко в юношеской команде ФК «Карпаты».

На посту главного тренера «львов» Владислав Лупашко заменил легендарного украинского футбольного деятеля Мирона Маркевича, который недавно ушел в отставку по собственному желанию.

«Карпаты» под руководством Мирона Маркевича завершили сезон 2023/24 на 2-м месте Первой лиги, набрав 65 очков в 28 матчах чемпионата. Это позволило команде гарантировать себе участие в Украинской Премьер-лиге 2024/25.

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Владислав Лупашко Сергей Лавриненко Богдан Шуст Карпаты Львов назначение тренера Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов U-19
Дмитро Вербинський Источник: ФК Карпаты Львов
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Комментарии 2
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Володимир
Ці передстартові зміни керівництва тільки нашкодять команді і нічого доброго не принесуть. Димінський №2 що ти робиш?
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olex.mykhailov
Ну подивимося на цю золоту молодь в ділі
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