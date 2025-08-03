Владислав ЛУПАШКО: «У нас есть проблемные позиции»

Украинский главный тренер львовских «Карпат» Владислав Лупашко прокомментировал матч первого тура Украинской Премьер-лиги, в котором его подопечный уступили «Полесью» со счетом 0:2:

– Какова главная причина поражения?

– У нас были свои возможности, мы должны были открыть счет в этом матче. Но у некоторых игроков была заметна нервозность. Думаю, что для «Полесья» участие в квалификации Лиги конференций является преимуществом. Они почувствовали этот ритм и начали втягиваться в сезон намного раньше. Они были немного более раскованными. У нас были свои моменты и мы должны были их использовать. По количеству созданных моментов сегодня мы были на одном уровне.

– Как вы оцените работу главного арбитра во втором тайме?

– Были спорные решения. Условно говоря, в эпизоде с Краснопиром в динамике показалось, что был пенальти. Не знаю, как было на самом деле. Но это было решение игрока, нужно было заканчивать эпизод без вмешательства рефери. Также был фол против Игоря Невеса в центре поля. Считаю, что это была желтая карточка... Очень много спрашивают о еврокубках, много будут спрашивать в будущем. Поэтому хочется поставить все точки над «i». Нам важен стиль, в котором мы будем добиваться результата. Фокусироваться исключительно на результате не нужно. Мы фокусируемся на работе. Мы не будем бросаться громкими фразами и лозунгами.

– «Полесье» несколько дней назад играло в еврокубках на выезде. С учетом этого, как оцените физическое состояние своей команды и соперника?

– Они сделали определенную ротацию. Игроки, которые вышли с первых минут, не уступают в классе тем, кто остался на скамейке запасных. Наше физическое состояние не на уровне «Полесья». Они начали сборы раньше и быстрее начали играть официальные матчи. Они нужны, чтобы войти в сезон и набрать кондиции. Они были немного лучше.

– Какие цели вы ставите перед собой на этот сезон?

– В моем понимании не очень хорошо фокусироваться на цели. Если мы поставим себе цель, то после таких матчей будет складываться впечатление, что мы от нее отдаляемся. Я верю в другие вещи: в нашу работу и тренировочный процесс. Результат нас догонит. В прошлом сезоне за два тура до конца чемпионата все восхищались нашей командой, а после последнего тура говорили, что все плохие. Так не должно быть. Оценка должна быть целостной. У нас у всех есть амбиции и стремление побеждать такие команды, как «Полесье». Мы стараемся делать это на трансферном рынке и на тренировочных площадках. Но у соперника очень сильные кадры.

– В прошлом сезоне вы до последнего боролись с «Полесьем» за еврокубки. Считаете ли вы, что из-за этого игроки «Карпат» сегодня чрезмерно настроились на этот матч?

– Чрезмерное желание должно быть. Мы играем перед своими болельщиками и должны показывать характер. Мне наоборот показалось, что где-то не хватило агрессии. Было много желания, но мы сильно уступали в микродуэлях. Где-то дала о себе знать нервозность, и это сыграло на руку сопернику. Во всем должен быть баланс. Думаю, в какой-то мере вы правы.

– Летом вы усилились двумя опытными вратарями. Почему в стартовом составе сегодня вышел дебютант Назар Домчак?

– Назар проделал очень хорошую работу на сборах и прислушался к словам тренеров вратарей. Он сильно изменился в отношении к тренировочному процессу, поэтому он сегодня дебютировал. У нас были сомнения. Выбор был непростой. Его делал я, ведь понимал о потенциальном давлении на тренеров вратарей. Нужно было выбирать и решил, что Домчак – это вратарь, у которого есть будущее в «Карпатах».

– Как вы оцениваете ситуацию с травмированными игроками? Будете ли вы вынуждены из-за большого количества травм выходить на трансферный рынок?

– Сыч уже начинал беговую работу, но у него возникла послеоперационная проблема. Поэтому срок восстановления увеличится. Квасница должна вернуться в основную группу через две недели. Да, «у нас есть проблемные позиции», поэтому мы в поиске и стараемся работать в этом направлении.

Ранее сообщалось о том, что «Полесье» во Львове уверенно обыграло «Карпаты».