Неприступный соперник. Полесье во Львове уверенно обыграло Карпаты
Львовяне снова не сумели победить житомирскую команду
Во Львове состоялся поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Карпаты» и «Полесье».
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 1-й тур.
«Карпаты» – «Полесье» – 0:2
Голы: Гайдучик (29), Назаренко (38, пенальти)
На 89-й минуте Филиппов не реализовал пенальти (вратарь).
Предупреждения: Бруниньо (79) – Леднев (14), Таллес Коста (68)
«Карпаты»: Домчак, Мирошниченко, Педросо, Бабогло, Полегенько, Альварес (Танда, 79), Бруниньо (Федор, 79), Чачуа, Костенко (Шах, 65), Карабин (Пауло Витор, 57), Краснопир (Игор Невес, 65)
«Полесье»: Кудрик, Кравченко, Чоботенко, Сарапий, Михайличенко, Бабенко, Таллес Коста (Андриевский, 69), Леднев (Караман, 64), Назаренко (Гонсалвеш, 93), Крушинский (Гуцуляк, 64), Гайдучик (Филиппов, 69)
Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)
Стадион «Украина» (Львов)
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