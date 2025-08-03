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Премьер-лига
Карпаты Львов
03.08.2025 18:00 – FT 0 : 2
Полесье
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Украина. Премьер лига
03 августа 2025, 19:59 | Обновлено 03 августа 2025, 20:06
283
0

Неприступный соперник. Полесье во Львове уверенно обыграло Карпаты

Львовяне снова не сумели победить житомирскую команду

03 августа 2025, 19:59 | Обновлено 03 августа 2025, 20:06
283
0
Неприступный соперник. Полесье во Львове уверенно обыграло Карпаты

Во Львове состоялся поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Карпаты» и «Полесье».

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 1-й тур.

«Карпаты» – «Полесье» – 0:2

Голы: Гайдучик (29), Назаренко (38, пенальти)

На 89-й минуте Филиппов не реализовал пенальти (вратарь).

Предупреждения: Бруниньо (79) – Леднев (14), Таллес Коста (68)

«Карпаты»: Домчак, Мирошниченко, Педросо, Бабогло, Полегенько, Альварес (Танда, 79), Бруниньо (Федор, 79), Чачуа, Костенко (Шах, 65), Карабин (Пауло Витор, 57), Краснопир (Игор Невес, 65)

«Полесье»: Кудрик, Кравченко, Чоботенко, Сарапий, Михайличенко, Бабенко, Таллес Коста (Андриевский, 69), Леднев (Караман, 64), Назаренко (Гонсалвеш, 93), Крушинский (Гуцуляк, 64), Гайдучик (Филиппов, 69)

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)

Стадион «Украина» (Львов)

КАРПАТЫ – ПОЛЕСЬЕ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Карпаты - Полесье отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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