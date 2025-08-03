Карпаты Львов

В воскресенье, 3 августа, состоится поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Карпаты» и «Полесье». Матч пройдет во Львове на стадионе «Украина», игра начнется в 18:00.

В прошлом сезоне «зелено-белые» до последнего тура боролись за место, дающее право сыграть в еврокубках. Поражения в двух последних матчах чемпионата перечеркнули надежды поклонников львовской команды на ероарену. А вот «Полесье», наоборот, второй сезон подряд завоевало путевку в квалификацию Лиги конференций. И во 2-м раунде квалификации «волки» не без проблем прошли «Санта-Колому» из Андорры, а на следующей неделе команду Руслана Ротаня ждет первая встреча с венгерским «Пакшем». «Карпаты» и «Полесье» ранее провели три очные дуэли, и львовяне еще ни разу не обыгрывали соперников (1 ничья и 2 победы «волков»).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Карпаты» – «Полесье», за которой можно следить в украинской версии сайта.