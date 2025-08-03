Руслан РОТАНЬ: «Нам нужно этот менталитет изменить»

Украинский тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань прокомментировал матч первого тура Украинской Премьер-лиги, в котором его подопечные добыли победу над «Карпатами» со счетом 2:0:

– Матчи в еврокубках и в чемпионате разные. Мы много разговаривали с ребятами о том, что нужно переключиться на внутренние соревнования. Понять, что это старт нашего чемпионата и мы играем против нашего конкурента. Считаю, что мы хорошо подготовились. Я доволен ребятами и их отношением в первую очередь. Что касается качества игры в первом тайме, то я доволен.

– Что скажете о судействе в этом матче, особенно во втором тайме. Не считаете ли, что были определенные решения в пользу вашей команды?

– Считаю, что арбитр провел хороший матч. Что касается пенальти, то я не видел, нужно посмотреть повтор. Что касается игры и того, как он руководил футболистами на поле, я не вижу ничего критичного, на что можно было бы пожаловаться.

– Почему второй пенальти бил Александр Филиппов?

– Мы должны давать ребятам свободу в выборе решения. Для него этот гол должен был быть важным. То, что он не забил – любой может не забить. Это не проблема. Правильнее, конечно, назначать пенальтистов, но я хочу, чтобы ребята брали на себя инициативу. Никаких санкций за нереализованный пенальти не будет. Сейчас футболист очень сильно себя ругает, поэтому нужно вывести его из этого психологического состояния. Ведь у нас уже через три дня игра в еврокубках. Нужно проанализировать сегодняшний матч и забыть. Готовиться к следующему поединку.

– Как вы выбирали состав на сегодняшний матч?

– Это ротация. У нас сейчас шесть матчей за месяц. Вы сами понимаете, что в физическом плане это очень тяжело. Второй матч против «Санты-Коломы» проходил на высоте 1200 метров. Это непросто для футболистов, поэтому была ротация. Я очень доволен ребятами. Потому что не было времени на восстановление, но ребята из-за желания во втором тайме переключились. Потому что голова думала уже с опозданием. Боевые качества, борьба за результат – это важно. Я рад, что у ребят есть характер и то, что они хотят побеждать. Однако по качеству во второй половине встречи мы были намного хуже, чем хотелось бы. Есть разница между качествами в двух таймах. Впрочем, нужно обращать внимание на то, что физическое состояние сейчас еще в процессе формирования, мы набираем форму. Нужно восстанавливаться, улучшаться, но всегда ты становишься лучше благодаря победам.

– Есть ли задача на сезон – бороться за чемпионство?

– У нас амбиции – каждый следующий матч. Вот у нас есть поединок и мы хотим добиться результата. Однако мы понимаем, что играем против сильных соперников. Мы их изучаем, готовимся к ним, поэтому в первую очередь на амбиции нужно смотреть, когда пройдена половина дистанции или чуть меньше. Когда уже заметна работа тренера, что хотят футболисты. Мы сейчас на начальном этапе, еще рано об этом говорить.

– Что скажете о календаре матчей?

– Мы не можем указывать, как нам ставить матчи. Мы уважаем УПЛ и все клубы. Прежде всего, мы должны играть для болельщиков. Хочется получать удовольствие от игры и результата. А где нас поставят играть – не от нас зависит. Конечно, хотелось бы более легкого календаря, но ребятам я всегда говорю, что не нужно жаловаться. Эти переезды вызывают усталость. Мы больше концентрируемся на восстановлении, эти моменты беспокоят тренерский штаб. Однако в нашей стране война, и мы должны благодарить ВСУ за то, что у нас есть возможность играть в чемпионате Украины.

– Вы сами сказали, что второй тайм был хуже первого. Это было ваше указание играть максимально просто, прагматично, или сами игроки понимали плотность календаря?

– Это было заметно. Я ребятам сейчас сказал, что в будущем нам нужно этот менталитет изменить. Мы хотим прийти к тому, когда у нас есть результат в первом тайме, то нужно продолжать, получать удовольствие от игры и чтобы болельщики тоже были рады. Я согласен, что этот менталитет нужно менять.

Ранее сообщалось о том, что «Полесье» во Львове уверенно обыграло «Карпаты».