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Премьер-лига
Карпаты Львов
03.08.2025 18:00 – FT 0 : 2
Полесье
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Украина. Премьер лига
03 августа 2025, 20:37 | Обновлено 03 августа 2025, 21:07
2757
0

Карпаты – Полесье – 0:2. Уверенная победа. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча первого тура Украинской Премьер-лиги

03 августа 2025, 20:37 | Обновлено 03 августа 2025, 21:07
2757
0
Карпаты – Полесье – 0:2. Уверенная победа. Видео голов и обзор матча
ФК Полесье

В воскресенье, 3 августа, проходил матч первого тура Украинской Премьер-лиги между львовскими «Карпатами» и житомирским «Полесьем».

Команды играли на стадионе «Украине» в городе Львов. Встреча началась в 18:00 по киевскому времени.

Команда и Житомира добыла победу благодаря голам Гайдучика и Назаренко. В конце матча пенальти не смог реализовать форвард гостей Филиппов.

Украинская Премьер-лига. 1-й тур

Карпаты – Полесье – 0:2

Голы: Гайдучик, 30, Назаренко, 38 (пенальти)

События матча

38’
ГОЛ ! С пенальти забил Александр Назаренко (Полесье).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Гайдучик (Полесье).
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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Карпаты - Полесье видео голов и обзор Александр Назаренко (футболист) Николай Гайдучик
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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