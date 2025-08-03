Карпаты Львов

В воскресенье, 3 августа, проходил матч первого тура Украинской Премьер-лиги между львовскими «Карпатами» и житомирским «Полесьем».

Команды играли на стадионе «Украине» в городе Львов. Встреча началась в 18:00 по киевскому времени.

Команда и Житомира добыла победу благодаря голам Гайдучика и Назаренко. В конце матча пенальти не смог реализовать форвард гостей Филиппов.

Украинская Премьер-лига. 1-й тур

Карпаты – Полесье – 0:2

Голы: Гайдучик, 30, Назаренко, 38 (пенальти)