Карпаты Львов

03.08.2025 18:00 – FT 0 : 2
Украина. Премьер лига03 августа 2025, 20:37 | Обновлено 03 августа 2025, 21:07
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Карпаты – Полесье – 0:2. Уверенная победа. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча первого тура Украинской Премьер-лиги
03 августа 2025, 20:37 | Обновлено 03 августа 2025, 21:07
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В воскресенье, 3 августа, проходил матч первого тура Украинской Премьер-лиги между львовскими «Карпатами» и житомирским «Полесьем».
Команды играли на стадионе «Украине» в городе Львов. Встреча началась в 18:00 по киевскому времени.
Команда и Житомира добыла победу благодаря голам Гайдучика и Назаренко. В конце матча пенальти не смог реализовать форвард гостей Филиппов.
Украинская Премьер-лига. 1-й тур
Карпаты – Полесье – 0:2
Голы: Гайдучик, 30, Назаренко, 38 (пенальти)
События матча
38’
ГОЛ ! С пенальти забил Александр Назаренко (Полесье).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Гайдучик (Полесье).
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