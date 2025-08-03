Карпаты Львов

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Украина. Премьер лига
03 августа 2025, 10:36 |
284
0

Карпаты – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Полесье» «Карпатам» еще не проигрывало

03 августа 2025, 10:36 |
284
0
Карпаты – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Карпаты

В воскресенье, 3 августа, «Карпаты» на стадионе «Украина» сыграют матч 1-го тура УПЛ против «Полесья». Клуб из Житомира в официальных матчах львовскому клубу еще не уступал.

Карпаты

«Зелено-белые» готовились к сезону в Австрии, где «Карпаты» сыграли четыре спарринга – две ничьи и два поражения. Команду Владислава Лупашко пополнило четверо новых игроков, в том числе два опытных вратаря Роман Мысак, который уже выступал за «старые» «Карпаты» и Андрей Клищук. Перед началом сезона руководство ФК «Карпаты» провело встречу с болельщиками, во время которой были представлены новички и новая форма команды.

В воскресенье «Карпаты» могут одержать 10-ю домашнюю победу в чемпионатах. Голевая клубная рекордная серия львовского клуба продолжается в УПЛ 9 игр – 19 голов. «Зелено-белые» могут провести 10-й домашний «сухой» матч в чемпионатах, а капитан команды Денис Мирошниченко забить 10-й гол.

Полесье

«Полесье», которое в прошлом чемпионате финишировало на четвертой строчке в турнирной таблице, во время межсезонья возглавил Руслан Ротань, который тренировал «Александрию». Вместе с Ротанем из «Александрии» в «Полесье» перебрались Александр Филиппов и Никита Кравченко. В связи с ранним стартом в еврокубках «Полесье» начало подготовку к сезону одним из первых в УПЛ.

В Австрии житомиряне провели восемь контрольных матчей - три победы, четыре ничьи и одно поражение. «Полесье» в четверг одержало первую еврокубковую победу. Подопечные Руслана Ротаня, разгромив в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Конференций «Санта-Колома» (Андорра) со счетом 4:1, вышли в следующий этап.

В чемпионате же беспроигрышная гостевая серия «Полесья» длится 5 игр: три победы и две ничьи. Александр Назаренко может забить 20-й гол в УПЛ, а его одноклубник-вратарь Евгений Волынец провести 50-й «сухой» матч.

Статистика встреч

«Карпаты» раньше четырежды встречались с «Полесьем» и еще не побеждали: ничья и три поражения. Первая игра соперников прошла еще в Первой лиге, 7 октября 2022 года, в Житомире. Тогда хозяева поля победили «зелено-белых» со счетом 2:0. Ответный матч во Львове прошел 27 ноября этого же года и тоже завершился победой «Полесья», но со счетом 2:1.


Первая игра соперников в УПЛ состоялась во Львове 28 сентября прошлого года и завершилась победой гостей со счетом 3:1. Предыдущая встреча соперников состоялась 7 апреля этого года в Житомире и победителя не определила – ничья 1:1. Карпатовец Амбросий Чачуа открыл счет, а на исходе матча Алексей Гуцуляк реализовал пенальти и спас хозяев поля от поражения.

Фемида

Арбитром матча назначен Дмитрий Панчишин (Харьков), который в УПЛ провел 36 матчей «Карпаты» при Панчишине провели одну игру и в гостях потерпели поражение. «Полесье» при этом арбитру сыграло три матча – по одной победе, ничьи и поражению.

Прогноз на противостояние

«Карпаты» в прошлых матчах с «Полесьем» не побеждали. Беспроигрышная гостевая серия «Полесья» продолжается в чемпионате 5 игр. Прогнозируем ничью во Львове

Ориентировочные составы:

«Карпаты»: Клищук, Полегенько, Жан Педрозу, Мирошниченко, Бабогло, Альварес, Бруниньйо, Чачуа, Костенко, Карабн, Краснопир.

«Полесье»: Кудрик, Крушинский, Сарапий, Чоботенко, Михайличенко, Андриевский, Бабенко, Караман, Назаренко, Филиппов, Гуцуляк.

Прогноз Sport.ua
Карпаты Львов
3 августа 2025 -
18:00
Полесье
Ничья 3.25 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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