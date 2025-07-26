Украина. Премьер лига26 июля 2025, 15:29 | Обновлено 26 июля 2025, 15:52
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Тренер Карпат: «Этот новичок нам поможет. Трансферы даются тяжело»
Лупашко оценил трансферную работу клуба
26 июля 2025, 15:29 | Обновлено 26 июля 2025, 15:52
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Клуб УПЛ Карпаты на днях подписал вингера Пауло Витора, который стал одним из немногих новичков львовской команды этим летом.
Тренер Владислав Лупашко отметил сложность подписания новых игроков.
«Этот новичок нам поможет, потому что у нас есть проблемы на позиции вингера. Квасница снова травмировался и выпал на какое-то время, поэтому есть дефицит».
«Но трансферы даются очень тяжело – много игроков отказываются, и причины понятные, от перехода в украинскую команду», – сказал Лупашко.
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