Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Маркевич покинул пост наставника Карпат
Украина. Премьер лига
18 июля 2024, 18:02 | Обновлено 18 июля 2024, 19:08
847
1

ОФИЦИАЛЬНО. Маркевич покинул пост наставника Карпат

Львовский клуб выступил с релизом

18 июля 2024, 18:02 | Обновлено 18 июля 2024, 19:08
847
1
ОФИЦИАЛЬНО. Маркевич покинул пост наставника Карпат
ФК Карпаты Львов. Мирон Маркевич

Львовские «Карпаты» уведомили о том, что Мирон Маркевич покинул пост главного тренера клубной команды.

Сообщается, что 73-летний специалист и руководство клуба достигли взаимного согласия о прекращении сотрудничества.

Мирон Маркевич возглавил «зелено-белых» летом 2023 года. «Карпаты» под его руководством выполнили задачу, которая стояла перед коллективом на сезон-2023/2024 – команда завоевала путевку в Украинскую Премьер-лигу. Под руководством Маркевича «Карпаты» провели 28 матчей, в которых одержали 20 побед, 5 раз сыграли вничью и трижды уступили.

«Футбольный клуб «Карпаты» благодарит Мирона Богдановича за профессионализм и преданность делу и ценит его значительный вклад в развитие клуба. Искренне желаем успехов в дальнейшей работе», - сказано в официальном релизе львовского клуба.

Напомним, ранее Мирон Маркевич подтвердил свой уход из «Карпат».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Матчи Карпат будут транслироваться на УПЛ-ТВ
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Арсенала лишился работы в клубе французской Лиги 1
УАФ ответила на запрос УПЛ по поводу исключения Днепра-1
Мирон Маркевич Карпаты Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига отставка
Юрій Остроумов Источник: ФК Карпаты Львов
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Браун оценил слова Фьюри о том, что Усик показался ему боксером-любителем
Бокс | 18 июля 2024, 08:15 3
Браун оценил слова Фьюри о том, что Усик показался ему боксером-любителем
Браун оценил слова Фьюри о том, что Усик показался ему боксером-любителем

Реванш между боксерами состоится 21 декабря 2024 года

Украина U-23 – Парагвай U-23. Прогноз на товарищеский матч перед Олимпиадой
Футбол | 18 июля 2024, 18:01 0
Украина U-23 – Парагвай U-23. Прогноз на товарищеский матч перед Олимпиадой
Украина U-23 – Парагвай U-23. Прогноз на товарищеский матч перед Олимпиадой

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

Леннокс Льюис назвал боксера, который лучше всех в истории держал удар
Бокс | 18.07.2024, 07:03
Леннокс Льюис назвал боксера, который лучше всех в истории держал удар
Леннокс Льюис назвал боксера, который лучше всех в истории держал удар
Норвегия U-19 – Украина U-19 – 0:0. Текстовая трансляция. LIVE
Футбол | 18.07.2024, 17:27
Норвегия U-19 – Украина U-19 – 0:0. Текстовая трансляция. LIVE
Норвегия U-19 – Украина U-19 – 0:0. Текстовая трансляция. LIVE
Маркевич и Карпаты: мастодонта подсидели
Футбол | 18.07.2024, 12:36
Маркевич и Карпаты: мастодонта подсидели
Маркевич и Карпаты: мастодонта подсидели
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Владислав Рейский
тю
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
К сожалению для Лунина. Аль-Наср принял решение по звездному киперу
К сожалению для Лунина. Аль-Наср принял решение по звездному киперу
17.07.2024, 08:23 2
Футбол
ВИДЕО. УЕФА определил лучший гол Евро-2024
ВИДЕО. УЕФА определил лучший гол Евро-2024
16.07.2024, 17:25 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ вынесла решение по поводу ситуации Днепра-1
ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ вынесла решение по поводу ситуации Днепра-1
16.07.2024, 19:48 15
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо дозаявило двух новичков на новый сезон УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо дозаявило двух новичков на новый сезон УПЛ
16.07.2024, 19:58
Футбол
«Он номер один». Леннокс Льюис назвал лучшего боксера за все времена
«Он номер один». Леннокс Льюис назвал лучшего боксера за все времена
17.07.2024, 07:22 10
Бокс
ФОТО. Усик впервые после боя с Фьюри приехал в Украину. И получил подарок
ФОТО. Усик впервые после боя с Фьюри приехал в Украину. И получил подарок
16.07.2024, 19:40 3
Бокс
Реванш Усик – Фьюри может состояться раньше. Все зависит от большого босса
Реванш Усик – Фьюри может состояться раньше. Все зависит от большого босса
17.07.2024, 15:46
Бокс
Ронни О'Салливан начал Шанхай Мастерс с разгромной победы над китайцем
Ронни О'Салливан начал Шанхай Мастерс с разгромной победы над китайцем
17.07.2024, 06:35
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем