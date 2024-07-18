ОФИЦИАЛЬНО. Маркевич покинул пост наставника Карпат

Львовские «Карпаты» уведомили о том, что Мирон Маркевич покинул пост главного тренера клубной команды.

Сообщается, что 73-летний специалист и руководство клуба достигли взаимного согласия о прекращении сотрудничества.

Мирон Маркевич возглавил «зелено-белых» летом 2023 года. «Карпаты» под его руководством выполнили задачу, которая стояла перед коллективом на сезон-2023/2024 – команда завоевала путевку в Украинскую Премьер-лигу. Под руководством Маркевича «Карпаты» провели 28 матчей, в которых одержали 20 побед, 5 раз сыграли вничью и трижды уступили.

«Футбольный клуб «Карпаты» благодарит Мирона Богдановича за профессионализм и преданность делу и ценит его значительный вклад в развитие клуба. Искренне желаем успехов в дальнейшей работе», - сказано в официальном релизе львовского клуба.

Напомним, ранее Мирон Маркевич подтвердил свой уход из «Карпат».