Львовский цирк вернулся. Казалось, что после ухода из авансцены «Карпат» Димынского и всех его «мандаринов» и «фисташек», в главном футбольном клубе Галичины наконец-то наступит покой и порядок. Но это впечатление оказалось ошибочным. После того, как «Карпаты» вернулись в элиту отечественного футбола, во львовском клубе снова начались хождения по граблям.

Если быть предельно честным, то на месте Мирона Маркевича я бы тоже покинул «Карпаты». Ибо обложили со всех сторон.

Сначала – конфликт с таким себе «скаут-менеджером» Корниенко, затем настойчивые новости о приходе в менеджмент команды бывшего спортивного директора из «Днепра-1» Русола, затем охлаждение отношений с президентом клуба Матковским, далее появление в «молодежке» львовского клуба сразу двух бывших наставников «Ингульца» – Лупашко и Лавриненко. А тут еще говорят, что нужных Мирону Богдановичу футболистов клуб не смог заполучить. Вот поэтому именитый наставник и подался на выход.

Сначала эту информацию распространил одним из главных нынешних инсайдеров отечественного футбола – Бурбас. А вскоре инфу об уходе из «Карпат» подтвердил и сам Маркевич.

По его словам, он «отошел». Интересная формулировка, если честно. Ну да ладно, главное, что 72-летний тренер пролил наконец-то свет на происходящее хотя бы в такой весьма оригинальный способ. И, пользуясь случаем, пожелал клубу удачи и поблагодарил всех, с кем работал у «Карпатах». Прежде всего – своего сына Остапа. Тоже весьма оригинально, не правда ли?

А еще Мирон Маркевич отметил, что продолжает активный образ жизни. И, дескать, если увижу, что кому-то нужен, то нет вопросов.

Стало быть, из этого всего можно сделать однозначный вывод, что Маркевич действительно покинул «Карпаты», хотя официальный сайт клуба и не спешил об этом уведомлять.

Еще можно сделать вывод, что тренер все еще готов к предложениям, хотя не так давно и заявлял, что «Карпаты» станут его последним хождением в ремесло.

Хотя по этому поводу можно судить двояко. На мой субъективный взгляд, Мирон Богданович все же не рассчитывал на такое скоротечное сотрудничество с родным по факту клубом. Он наверняка хотел задержаться там подольше. Но подольше не получилось. Получилось весьма скомкано. И местами не очень красиво.

Но во всей этой некрасивости есть вина не только клубного менеджмента, но и самого Маркевича.

***

Опытнейший тренер возглавил нынешние «Карпаты» перед началом прошлого сезона. Его уговорил вернуться в профессию после семилетнего простоя президент львовского клуба – Владимир Матковский, известный в регионе бизнесмен и меценат, который, впрочем, старается не светиться на широкой публике.

В разгар минувшего сезона Маркевич в одном из своих интервью называл Матковского «идеальным президентом». Дескать, он совсем не вмешивается в тренерские дела, и, к тому же, он делегировал главному тренеру неограниченные полномочия в части комплектации команды. «Под УПЛ» Матковский, по словам того же Маркевича, обещал и клубный бюджет увеличить, и новичков серьезных прикупить.

Но дальше что-то пошло не так. Когда случилось это «не так»? На мой взгляд, на самом финише чемпионата Первой лиги.

«Карпаты» первыми оформили путевку в элитный дивизион, однако выиграть первенство подопечным Маркевича не удалось. На финишной ленточке львовяне уступили первую строчку в таблице «Ингульцу» – команде куда менее искушенной и в размере клубного бюджета, да и по именам на порядок ниже.

Поговаривают, что именно после того проигранного «золотого» матча между Матковским и Маркевичем и пробежала черная кошка: президент клуба был очень недоволен тренером за такую вот неприятную оплошность.

Хотя первым звоночком в «похолодание» отношений между собственником «Карпат» и наставником команды стал неожиданный отъезд (назовем это так) первого ассистента Мирона Маркевича – его сына Остапа. Отъезд не только из команды, но и из страны. По слухам, тот резкий демарш Маркевича-младшего не понравился не только болельщикам команды, но и Матковскому.

Ну, а дальше возникшие трещины в отношениях президента и тренера стали только увеличиваться.

ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Маркевич не нашел общего языка с новым клубным селекционером Корниенко. Зато новый клубный селекционер, ранее имевший отношение к «Днепру-1», нашел общий язык с президентом «Карпат». И это нахождение общего языка с клубным боссом позволило пробивному бывшему журналисту не только поставлять футболистов в команду в обход главного тренера, но и заангажировать во Львов уже бывшего топ-менеджера «Днепра-1» Русола.

Ну, а последней каплей, побудившей Маркевича покинуть команду, стало не столько то, о чем судачат в кулуарах – неудачный ультиматум тренера о подписании двух легионеров, сколько приглашение в команду U-19 бывшего наставника «Ингульца» Лупашко, в тренерский штаб которого вошел еще один бывший тренер команды из «Ингульца» Лавриненко. Согласитесь, весьма представительский тренерский штаб, как на молодежку.

И хотя Лупашко поначалу заверял, что он всего лишь тренер молодежной команды «Карпат», а с Мироном Богдановичем у него «качественный диалог, необходимый для выстраивания клубной вертикали», уже тогда было понятно, что дни Маркевича на посту главной команды «зелено-белых» сочтены.

***

Собственно, так и произошло. Маркевич не стерпел, и сыграл на опережение, написав заявление об уходе. Уже не первое, кстати. И в этот раз Матковский не стал удерживать тренера.

Так что полноценно войти очередной (в последний?) раз в постоянно мутную карпатскую воду Мирону Маркевичу не удалось. И сугубо по-человечески мне его жаль. Потому что очень хотелось увидеть главного отечественного тренерского «мастодонта» во главе его родного коллектива в высшем дивизионе страны. Это была бы очень красивая, почти киношная история.

Однако, вместе с тем, я отдаю отчет и в том, что за время семилетнего простоя Маркевич-тренер не стал более искушенным, более продвинутым, более креативным. В этой связи наша молодая тренерская поросль может выглядеть предпочтительнее.

Однако сам факт, как эта «поросль» пробилась в «Карпаты», лично меня настраивает на пессимистический лад. Дурно пахнет от всего этого, если честно.

Да и, как показывает практика, вряд ли все сложится на новом месте у того, кто просто идет по головам.